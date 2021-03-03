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Тарифы, пенсии, дешевая ипотека: что изменилось с 1 марта?

Тарифы, пенсии, дешевая ипотека: что изменилось с 1 марта?

Традиционно с 1 марта в Украине начинает действовать ряд нововведений. Правительство анонсировало индексацию пенсий, после которой увеличенные выплаты обещают восьми миллионам пенсионеров. Тарифы на газ будут зафиксированы, а ипотеку можно будет оформить по низкие проценты.

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Также с марта 2021 года все желающие смогут записаться на вакцинацию от коронавируса. А еще нас ждут длинные выходные и, возможно, последний перевод стрелок часов на летнее время.

Тарифы на газ, тепло и свет в марте

Когда речь идет об изменениях или нововведениях, то большинство из нас с содроганием думают о росте тарифов на коммунальные услуги. Потому поспешим успокоить — с марта изменений не планируется. После государственного вмешательства цена на газ не может превышать 6,99 гривни за кубометр, а стоимость его доставки (распределения) — 1,79 гривни. Но действовать фиксированные цены на газ будут еще только в марте. После этого мы должны будем вернуться к жизни в условиях газового рынка, который может снова запустить рост тарифных цен.

До конца отопительного сезона не будут увеличиваться и тарифы на тепло. Кроме того, только до 31 марта действует фиксированный тариф на свет, а уже потом правительству придется решать, сколько мы будем платить за электричество.

«Одесская жизнь» рассказывала том, что решило правительство Украины относительно тарифов на тепло, электроэнергию и газ.

Конец «карантинной» помощи

Больше не будут выдавать «карантинную» помощь. К 1 марта органы Пенсионного фонда завершили выплату гражданам восьми тысяч гривен. Это та государственная поддержка, которая предназначалась для людей, потерявших доходы из-за введения жестких карантинных ограничений в январе.

Общий объем выделенных средств на единоразовую материальную помощь, по данным Минцифры, должен был составить 10 миллиардов гривен. А по подсчетам правительства, по состоянию на конец января такие выплаты уже получили 1,2 миллиона граждан.

Повышение пенсий

пенсия 2021

С 1 марта в Украине на 11% увеличили размер пенсий. Это ежегодная индексация выплат с учетом роста средней зарплаты. Сейчас размер средней пенсии — 3538,97 гривни. Пенсионеры, которые получат такую сумму,
могут рассчитывать на прибавку в 389 гривен. Но повышение положено не всем, да и суммы могут существенно отличаться.

Узнать все подробности о том, как кому и на сколько будут повышены пенсии в Украине можно в материале «Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят с 1 марта 2021 года?».

Дешевая ипотека

С 1 марта начала работать государственная программа «Доступная ипотека 7%». Правительство утвердило постановление, которое предусматривает, что Фонд развития предпринимательства компенсирует «лишние» проценты по кредитам на приобретение жилья.

Например, если вы возьмете ипотеку под 10%, государство компенсирует 3%, чтобы для вас ставка была 7%.

Взять такой кредит можно только у присоединившихся к программе правительства банков: «ОТП Банк», «ПриватБанк», банк «Глобус», «Мегабанк», «Кредобанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк».

Читайте также: В Киеве подписали первые кредитные договоры между банками и заемщиками в рамках государственной программы “Доступная ипотека 7%”.

Мартовские «бонусы»

А еще март порадует нас дополнительным выходным днем — в понедельник, 8 марта. В связи с Международным женским днем. Таким образом, получится длинный уик-энд: 6, 7 и 8 марта.

А в ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3.00 ночи нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед. Вполне вероятно, что мы сделаем это в последний раз. Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады рассмотрел законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который прекратит переход на зимнее и летнее время.

Кроме того, в марте открывается запись на вакцинацию от COVID-19.

Мы также рассказывали о том, как записаться на вакцинацию от коронавируса? Все подробности для читателей «Одесской жизни»: инструкция «Как записаться через портал госуслуг ДІЯ или по телефону, а также информация о том, кому записываться не нужно.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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