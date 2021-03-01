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Как записаться на вакцинацию от коронавируса?

Как записаться на вакцинацию от коронавируса?

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине началась запись в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья (МОЗ).

Так, любой желающий может зарегистрироваться в список ожидания на прививку двумя способами. Первый вариант – через контакт-центр МОЗ, второй – воспользоваться порталом или мобильным приложением «Дія».

Как записаться через «Дію»?

  • необходимо зайти на портал «Дія» или установить на мобильном телефоне «Дія 2.0» по ссылке и авторизоваться через Приват24, Monobank или BankID НБУ;
  • выбрать раздел «Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19»;
  • уточнить сферу деятельности;
  • выбрать город, в котором хотите пройти вакцинацию;
  • ожидать сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как записаться через контакт-центр Минздрава?

набрать номер 0 800-60-20-19 и сообщить оператору свои данные: идентификационный код или серию и номер паспорта. Также вам предложат выбрать город, в котором вы будете вакцинироваться. Далее ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Кому записываться не надо?

Если вы являетесь работником здравоохранения, военнослужащим, сотрудником или жителем специального учреждения (интерната, дома престарелых), работником социальной сферы, образования или работником критически важных структур (МВД, ГСЧС, Нацполиции, СБУ и др.), то вам записываться в очередь не нужно. О возможности вакцинации вас проинформирует работодатель или руководитель учреждения.

Еще раз уточним, что вакцинация против COVID-19 в Украине происходит в пять этапов:

  • 1-й этап – медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте;
  • 2-й этап – остальные медработники, люди в возрасте 80+ и соцработники;
  • 3-й этап – люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования;
  • 4-й этап – люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, работники и заключенные мест лишения свободы;
  • 5-й этап – остальное взрослое население.

Напомним, в Одессе вакцинация от коронавируса стартовала 25 февраля.

Первым в городе прививку получил заведующий детским отделением одесской инфекционки Сергей Костенко.

Читайте также: Вакцинация от коронавируса в Украине: когда препарат получат все желающие.

Фото: Facebook-страница India-in-Ukraine

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Марина Анимуцкая
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