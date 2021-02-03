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Тарифы на отопление временно повышать не будут

Тарифы на отопление временно повышать не будут

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут – такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. При этом такое «благо» актуально только на время текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2021 года. Столько же будет действовать фиксированная цена на газ для населения.

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– По ситуации с тарифами. Правительство установило максимальную предельную цену на газ для населения и ОСМД на уровне 6,99 гривны с НДС за кубометр газа. Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться до конца отопительного сезона – нам удалось достичь определенного консенсуса с властью на местах, – отметил украинский премьер.

Также Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине установили предельный тариф на распределение газа, и он не будет больше 1 гривны 79 копеек за один кубометр.

– При этом правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта о возможности укрупнения облгазов, введения спецсчетов и временной администрации, что дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы на распределение, – добавил глава правительства.

Также Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно оплаченные тарифы на газ и отопление за январь. Эти шаги, по словам премьера, будут способствовать уменьшению тарифов на коммуналку.

Анонсное изображение: kyiv.tsn.ua

Ранее мы публиковали: Тарифы на отопление: что нас ждет в феврале?

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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