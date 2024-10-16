Тайные приложения и вступление в НАТО: Зеленский раскрыл план победы Украины (видео)

Владимир Зеленский озвучил пять основных пунктов стратегии, направленной на победу Украины в отражении российской агрессии и установлении продолжительного мира. План также содержит секретные приложения.
Пять шагов к победе
В среду, 16 октября 2024 г., Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил новый План победы. Стратегия состоит из пяти основных пунктов и трех тайных приложений.
Основные пункты Плана победы:
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Геополитический: приглашение Украины в НАТО
Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО является важным шагом к миру. Это покажет россии, что ее геополитические амбиции потерпели крах. Хотя членство Украины в НАТО – вопрос будущего, сам факт приглашения уже изменяет геополитический баланс и символизирует решимость партнеров признать Украину частью европейской безопасности.
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Военный: усиление обороны
Украина усиливает свою оборону, чтобы сдержать агрессию россии. Зеленский подчеркнул важность военной помощи от партнеров, эффективность операций на оккупированных территориях, укрепление противовоздушной обороны и увеличение использования украинских ракет и дронов. Партнеры также предоставляют необходимую разведывательную информацию, технологии и снимают запреты на использование дальнобойного оружия по территории россии.
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Стратегия сдерживания
Украина предлагает создать на своей территории комплексную систему неядерного сдерживания, которая станет достаточной гарантией безопасности на долгосрочную перспективу. Это означает, что Украина получит все необходимые военные и технические средства, которые обеспечат надежную защиту от агрессии. Такой пакет заставит россию понять, что в случае нападения она получит сильный и адекватный ответ. Как следствие это снизит желание россии продолжать агрессивную политику, поскольку она будет вынуждена выбирать между мирными переговорами или значительными потерями.
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Экономический: развитие потенциала Украины и усиление санкций против россии
Украина владеет критически важными ресурсами, такими как уран, титан и литий, а также развитым производством продовольствия. Зеленский призывает международных партнеров защищать эти ресурсы, инвестировать в них вместе с Украиной и использовать этот потенциал для укрепления демократического мира.
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Безопасный: гарантии европейской безопасности на послевоенный период
После войны у Украины будет мощная армия с богатым боевым опытом. Это позволит Украине участвовать в укреплении обороны НАТО, заменяя отдельные контингенты США в Европе.
Тайные приложения
Первые четыре пункта касаются военного времени, а пятый рассчитан на будущее. В частности последний пункт предусматривает возможность замены некоторых американских военных контингентов в Европе украинскими подразделениями.
Зеленский подчеркнул, что реализация этого плана должна заставить россию принять участие в Саммите мира и согласиться на завершение войны.
Относительно тайных приложений президент сообщил, что они касаются второго, третьего и четвертого пунктов. Эти документы уже переданы ключевым партнерам Украины, имеющим соответствующие военные и экономические возможности для помощи.
По информации источника в Офисе Президента, спикер Верховной Рады получит документ с изложением основных идей, но без тайных приложений, содержащих чувствительную информацию о вооружении.
Президент отметил, что партнеры Украины, которым уже представили План победы, отнеслись к нему с практическим интересом. Ожидается, что 17 октября Зеленский представит этот план на заседании Европейского совета.