Тайные приложения и вступление в НАТО: Зеленский раскрыл план победы Украины (видео)

Пять шагов к победе

В среду, 16 октября 2024 г., Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил новый План победы. Стратегия состоит из пяти основных пунктов и трех тайных приложений.

Основные пункты Плана победы:

Геополитический: приглашение Украины в НАТО

Зеленский считает, что приглашение Украины в НАТО является важным шагом к миру. Это покажет россии, что ее геополитические амбиции потерпели крах. Хотя членство Украины в НАТО – вопрос будущего, сам факт приглашения уже изменяет геополитический баланс и символизирует решимость партнеров признать Украину частью европейской безопасности.

Военный: усиление обороны

Украина усиливает свою оборону, чтобы сдержать агрессию россии. Зеленский подчеркнул важность военной помощи от партнеров, эффективность операций на оккупированных территориях, укрепление противовоздушной обороны и увеличение использования украинских ракет и дронов. Партнеры также предоставляют необходимую разведывательную информацию, технологии и снимают запреты на использование дальнобойного оружия по территории россии.

Стратегия сдерживания

Украина предлагает создать на своей территории комплексную систему неядерного сдерживания, которая станет достаточной гарантией безопасности на долгосрочную перспективу. Это означает, что Украина получит все необходимые военные и технические средства, которые обеспечат надежную защиту от агрессии. Такой пакет заставит россию понять, что в случае нападения она получит сильный и адекватный ответ. Как следствие это снизит желание россии продолжать агрессивную политику, поскольку она будет вынуждена выбирать между мирными переговорами или значительными потерями.

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Экономический: развитие потенциала Украины и усиление санкций против россии

Украина владеет критически важными ресурсами, такими как уран, титан и литий, а также развитым производством продовольствия. Зеленский призывает международных партнеров защищать эти ресурсы, инвестировать в них вместе с Украиной и использовать этот потенциал для укрепления демократического мира.

Безопасный: гарантии европейской безопасности на послевоенный период

После войны у Украины будет мощная армия с богатым боевым опытом. Это позволит Украине участвовать в укреплении обороны НАТО, заменяя отдельные контингенты США в Европе.

Тайные приложения

Первые четыре пункта касаются военного времени, а пятый рассчитан на будущее. В частности последний пункт предусматривает возможность замены некоторых американских военных контингентов в Европе украинскими подразделениями.

Зеленский подчеркнул, что реализация этого плана должна заставить россию принять участие в Саммите мира и согласиться на завершение войны.

Относительно тайных приложений президент сообщил, что они касаются второго, третьего и четвертого пунктов. Эти документы уже переданы ключевым партнерам Украины, имеющим соответствующие военные и экономические возможности для помощи.

По информации источника в Офисе Президента, спикер Верховной Рады получит документ с изложением основных идей, но без тайных приложений, содержащих чувствительную информацию о вооружении.

Президент отметил, что партнеры Украины, которым уже представили План победы, отнеслись к нему с практическим интересом. Ожидается, что 17 октября Зеленский представит этот план на заседании Европейского совета.