Таємні додатки та вступ у НАТО: Зеленський розкрив план перемоги України (відео)

П’ять кроків до перемоги

У середу, 16 жовтня 2024 року, Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив новий План перемоги. Стратегія складається з п’яти основних пунктів та трьох таємних додатків.

Основні пункти Плану перемоги:

Геополітичний: запрошення України до НАТО

Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО є важливим кроком до миру. Це покаже росії, що її геополітичні амбіції зазнали краху. Хоча членство України в НАТО – це питання майбутнього, сам факт запрошення вже змінює геополітичний баланс і символізує рішучість партнерів визнати Україну частиною європейської безпеки.

Військовий: посилення оборони

Україна посилює свою оборону, щоб стримати агресію росії. Зеленський підкреслив важливість військової допомоги від партнерів, ефективність операцій на окупованих територіях, зміцнення протиповітряної оборони та збільшення використання українських ракет і дронів. Партнери також надають необхідну розвідувальну інформацію, технології, та знімають заборони на використання далекобійної зброї по території росії.

Стратегія стримування

Україна пропонує створити на своїй території комплексну систему неядерного стримування, яка стане достатньою гарантією її безпеки на довгострокову перспективу. Це означає, що Україна отримає всі необхідні військові та технічні засоби, які забезпечать надійний захист від будь-якої агресії. Такий пакет змусить росію зрозуміти, що у випадку нападу вона отримає сильну й адекватну відповідь. Як наслідок, це знизить бажання росії продовжувати агресивну політику, оскільки вона буде вимушена вибирати між мирними переговорами або значними втратами.

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Економічний: розвиток потенціалу України та посилення санкцій проти росії

Україна володіє критично важливими ресурсами, як-от уран, титан і літій, а також розвиненим виробництвом продовольства. Зеленський закликає міжнародних партнерів захищати ці ресурси, інвестувати в них разом з Україною та використовувати цей потенціал для зміцнення демократичного світу.

Безпековий: гарантії європейської безпеки на післявоєнний період

Після війни Україна матиме потужну армію з багатим бойовим досвідом. Це дозволить Україні брати участь у зміцненні оборони НАТО, замінюючи окремі контингенти США в Європі.

Таємні додатки

Перші чотири пункти стосуються воєнного часу, а п’ятий розрахований на майбутнє. Зокрема, останній пункт передбачає можливість заміни деяких американських військових контингентів у Європі українськими підрозділами.

Зеленський наголосив, що реалізація цього плану має змусити росію взяти участь у Саміті миру та погодитися на завершення війни.

Щодо таємних додатків, президент повідомив, що вони стосуються другого, третього та четвертого пунктів. Ці документи вже передані ключовим партнерам України, які мають відповідні військові та економічні можливості для допомоги.

За інформацією джерела в Офісі Президента, спікер Верховної Ради отримає документ із викладом основних ідей, але без таємних додатків, які містять чутливу інформацію про озброєння.

Президент зазначив, що партнери України, яким вже представили План перемоги, поставилися до нього з практичним інтересом. Очікується, що 17 жовтня Зеленський також представить цей план на засіданні Європейської ради.