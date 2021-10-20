Сейчас получить кредит не составляет особого труда. Однако в некоторых случаях для заключения кредитного договора требуются поручители.

«Одесская жизнь» выясняла, на что необходимо обращать внимание человеку, которому предлагают стать поручителем по кредиту.

Какая ответственность у поручителя по кредиту?

Прежде всего нужно понимать, что поручительство — это обязанность, которую берет на себя поручитель перед кредитором при невыполнении заемщиком своих обязательств. То есть если человек не выплачивает по каким-то причинам долг, то это должен будет сделать его поручитель. Если вы не готовы взять на себя такую ношу, то лучше отказаться.

— В первую очередь необходимо обратить внимание на условия предложенного кредитного договора: суммы, сроки, ответственность, репутацию кредитора. В случае нарушения должником по кредитному договору своих обязательств перед кредитором, поручитель несет ответственность вместе с должником солидарно. Кредитным договором может быть установлена дополнительная (субсидиарная) ответственность поручителя, — рассказывает адвокат Святослав Чумаченко.

То есть поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещение убытков, если другие условия не установлены в договоре поручительства.

Когда требуется поручитель по кредиту?

Чаще всего поручители требуются при выдаче потребительских кредитов, когда кредитор сомневается, что клиент сможет вернуть долг, и (или) речь идет о крупных суммах. Поручителем могут стать родственники, коллеги, друзья заемщика в возрасте от 21 года до 70 лет.

Можно ли сделать поручителем по кредиту человека без его ведома?

Нет, так как договорные отношения распространяются только на стороны договора. А без подписания документа человек не может стать его стороной.

— Как часто бывает на практике, кредитор требует от должника указать в кредитном договоре поручителем какое-либо лицо, например друга, родственника, коллегу, и его номер телефона, иначе кредит не одобрят. Однако такое указание для человека, которого представляют в договоре поручителем, не может нести никаких правовых последствий, так как договор был заключен без его ведома и согласия, — поясняет Чумаченко.

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Как отказаться от поручительства по кредитному договору?

Если вы уже подписали договор поручительства, то избавиться от этих обязанностей нельзя. Однако статья №559 Гражданского кодекса Украины предусматривает несколько вариантов прекращения поручительства:

если долг переводится на другое лицо без согласия и ведома поручителя;

если в кредитный договор внесли изменения, в результате которых увеличился объем ответственности должника без согласия поручителя. Например, подняли процентную ставку по кредиту или продлили срок действия договора;

если после срока окончания кредитного договора кредитор отказался принять исполнение обязательств от должника или поручителя по кредиту;

если в кредитном договоре не установлен срок его действия и кредитор не предъявил иска к поручителю в течение трех лет со дня заключения договора поручительства;

в случае ликвидации должника (если он является юридическим лицом) с соответствующей записью в Госреестре.

Что делать поручителю, если заемщик умер?

Если заемщик умер, то его долги переходят по наследству родственникам. Таким образом происходит смена должника, и вы имеете право отказаться от поручительства.

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