Передавать показания счетчиков за воду надо будет в другие дни

В Одессе изменится срок передачи показаний счетчиков воды. Инфоксводоканал планирует принимать их в другие дни: с 1 по 4 число следующего месяца.

Об этом сообщает издание «Одесская Жизнь».

Сейчас потребители должны сообщать показания по воде до 28 числа текущего месяца. Но с августа передавать показания надо будет с 1 по 4 число следующего месяца.

В «Инфоксводоканале» рассказали, что с августа показания счетчиков будут принимать в другие сроки — то есть за август надо подавать с 1 по 4 сентября, за сентябрь с 1 по 4 октября, и так далее.

Отметим, что передавать показания за июль 2022 года надо еще по старой схеме, то есть до 28 июля.

Изменение должно облегчить оплату коммунальных услуг для потребителей, ведь теперь сроки подачи показаний счетчиков будут одинаковыми и для воды, и для газа, и для электроэнергии.