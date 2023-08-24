Сколько будем платить за свет, газ и воду с 1 сентября

Не за горами сентябрь 2023 года. И многих наверняка интересует: а не ждет ли нас этой осенью очередное повышение тарифов? И не изменятся ли цифры в платежках украинцев с 1 сентября?

Как заверили в правительстве, повышение стоимости услуг ЖКХ в сентябре не ожидается, так как в местных бюджетах достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Кроме того, на ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения газа.

Повысят ли тариф на свет с 1 сентября?

После летнего повышения, стоимость услуг электроснабжения для населения сейчас составляет 2,64 грн/кВт-час. Сумма в платежках за электроэнергию выросла примерно на 250 грн. Причиной повышения назвали потребность в средствах на восстановление инфраструктуры после обстрелов российскими агрессорами в прошедшие осень и зиму.

По данным Минэнергетики, даже после пересмотра тарифа он не покрывает затрат на производство электричества, но в этом году поднимать цены на свет в правительстве не планируют. При этом, по неутешительным прогнозам некоторых экспертов, повышения цен н электроснабжение стоит ожидать уже до конца года.

Напомним, что сэкономить на электроэнергии можно с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. В не пиковые часы (с 23:00 вечера до 07:00 утра) потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле. То есть основную нагрузку на сеть нужно делать ночью, а днем – экономить.

Тариф на воду: ждать ли повышения осенью?

Тарифы на воду в сентября 2023 года также останутся без изменений.

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения практически для всех водоканалов страны, однако после вмешательства президента и премьера отменила его.

Цены на газ: меняться не должны?

Цены на газ в Украине для потребителей компании «Нафтогаз», которых в стране 98%, останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 года, оставшись 7,96 грн/куб м по годовому тарифу «Фиксированный». Компания приняла это решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Льготные цены на газ для производителей тепла (теплокоммунэнерго) и бюджетных учреждений Кабмин должен продлить до конца отопительного сезона 2023/2024.

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