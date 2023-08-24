Сколько будем платить за свет, газ и воду с 1 сентября

Сколько будем платить за свет, газ и воду с 1 сентября

Не за горами сентябрь 2023 года. И многих наверняка интересует: а не ждет ли нас этой осенью очередное повышение тарифов? И не изменятся ли цифры в платежках украинцев с 1 сентября?

Как заверили в правительстве, повышение стоимости услуг ЖКХ в сентябре не ожидается, так как в местных бюджетах достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Кроме того, на ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения и распределения газа.

Повысят ли тариф на свет с 1 сентября?

После летнего повышения, стоимость услуг электроснабжения для населения сейчас составляет 2,64 грн/кВт-час. Сумма в платежках за электроэнергию выросла примерно на 250 грн. Причиной повышения назвали потребность в средствах на восстановление инфраструктуры после обстрелов российскими агрессорами в прошедшие осень и зиму.

По данным Минэнергетики, даже после пересмотра тарифа он не покрывает затрат на производство электричества, но в этом году поднимать цены на свет в правительстве не планируют. При этом, по неутешительным прогнозам некоторых экспертов, повышения цен н электроснабжение стоит ожидать уже до конца года.

Напомним, что сэкономить на электроэнергии можно с помощью двухзонных и трехзонных счетчиков. В не пиковые часы (с 23:00 вечера до 07:00 утра) потребление электроэнергии обойдется в разы дешевле. То есть основную нагрузку на сеть нужно делать ночью, а днем – экономить.

Тариф на воду: ждать ли повышения осенью?

Тарифы на воду в сентября 2023 года также останутся без изменений.

Напомним, в июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения практически для всех водоканалов страны, однако после вмешательства президента и премьера отменила его.

Цены на газ: меняться не должны?

Цены на газ в Украине для потребителей компании «Нафтогаз», которых в стране 98%, останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 года, оставшись 7,96 грн/куб м по годовому тарифу «Фиксированный». Компания приняла это решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Льготные цены на газ для производителей тепла (теплокоммунэнерго) и бюджетных учреждений Кабмин должен продлить до конца отопительного сезона 2023/2024.

Читайте также: Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет
    Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет

    За период с января по июль 2023 г. выросли цены на пищевые продукты, одежду, связь, коммунальные услуги. За этот период индекс потребительских цен (индекс инфляции) по
    Одесской области составил 104,4% (по Украине – 104,0%).

    ПОДРОБНЕЕ
  • Тарифы на свет: сколько будем платить с 1 августа?
    Тарифы на свет: сколько будем платить с 1 августа?

    С 1 июня, ка известно, в Украине изменились тарифы на электроэнергию. И вместо 1,44 и 1,68 грн мы начали платить 2,64 грн за киловатт. Какие тарифы готовят украинцам с 1 августа и будет ли повышение?

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе отмененные тарифы на парковку снова вернули
    В Одессе отмененные тарифы на парковку снова вернули

    На заседание исполнительного комитета горсовета 27 июля приняли решение заново установить тарифы на парковку. Тариф будет составлять 20 гривен в час и касается муниципальных стоянок.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Поднимут ли тарифы на газ этой осенью?
    Поднимут ли тарифы на газ этой осенью?

    К сожалению, война еще не закончилась, а предстоящая зима, как уже пугают украинцев некоторые эксперты, может оказаться сложнее предыдущей. Чего стоит ожидать, когда начнется отопительный сезон и грядет ли повышение тарифов на газ, рассказал глава газоснабжающей компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Тарифы на свет снова повысят?
    Тарифы на свет снова повысят?

    Многие украинцы вздохнули с облегчением, когда в начале весной отключения света прекратились. Только вот цены в платежках за свет с июня выросли. В то же время нас уже начали пугать тем, что предстоящая зима может оказаться еще более тяжелой чем та, которую мы благополучно пережили. И многие начали переживать: а не ждет ли нас в скором времени очередное повышение тарифов?

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить