Судьбу этих супругов из Кодымы 80 лет назад определили обычные валенки

Как могут соединить галошики

Зинаида Антоновна и Анатолий Петрович родом из села Лукановка, что на Кривоозерщине. Маленькой, в 1943-м году, когда село было под оккупацией, Зина потеряла галошик с одного валенка. Мама ходила по селу в поисках пары к нему. А помогла ей мама будущего мужа Зины: она отдала запасной галошик сына. Супруги говорят, что их судьбы связаны еще с тех пор.

Потом семья Зины выехала в город Саврань. А девочка часто наведывалась к бабушке и дедушке в Лукановку. Как-то девушки сидели на берегу реки Кодыма, а парень привел лошадей на водопой. Анатолий Петрович рассказывает, что из всех девушек он выделил именно Зину, потому что у нее были очень красивые бантики в косах. А она запомнила, как он гордо сидел верхом на лошади.

В третий раз они встретились у Зининой подруги на свадьбе.

— Это была любовь с первого взгляда. И, слава Богу, единственная и на всю жизнь, — рассказывает Зинаида Антоновна.

А потом были четыре долгих года разлуки и общение по письмам. Анатолий ушел в армию, а она училась в университете и работала в балтской районной газете «Народная трибуна».

Ты выйдешь за меня замуж?

Когда Анатолий вернулся домой, в первый же вечер их встречи он спросил Зину: «Ты выйдешь за меня замуж?».

Поженились молодые в марте 1963 года. После свадьбы осели в городе Балта. А потом переехали в Кодыму.

Зинаида Антоновна работала в редакции на должности главного редактора — аж полвека. Анатолий Петрович — водителем. Они в свое время не становились под венец в храме. Но когда родились дети, то их крестили тайком.

— Тогда все крестили детей, но это делалось тайно, — говорит женщина.

Сегодня их радуют трое правнуков и четверо внуков. И дети, которые ежедневно посещают родителей.

Для счастья всем нужна Победа

— В этом году исполнилось 80 лет, как мамы галошиками соединили наши судьбы, 75 — как встретились на реке, 65 — как познакомились и 60 лет — как поженились, — смеется Зинаида Антоновна.

Хранительница рода занялась воссозданием Семейного дерева. И уже нашла почти 400 родственников. В целом супруги свято лелеют родственные отношения. Например, первое письмо Анатолия Петровича своей любимой хранится среди ценных бумаг, как дорогая реликвия. И внуки, перечитывая дедушкино послание, восхищаются его нежными чувствами к бабушке.

— Спасибо Богу, что дети, внуки и правнуки делают нашу старость уютной. Радуемся друг другу. Детям помогаем. Еще если бы Победа пришла, было бы совсем хорошо, — делится Зинаида Антоновна.

Когда-то славили Рождество тайком

— Рождество — это наш семейный праздник, когда мы все вместе готовим Святой ужин. Я обязательно пеку рождественские пряники, «панянки» и «лошадки». Научилась от бабушки. Помню те времена, когда в храм запрещалось ходить, да и дома славили Рождество тайком. В этом году атмосфера Сочельника и Рождества с тревогой и в молитвах за наших воинов, — говорит Зинаида Винницкая, — Но каждый из нас может подарить родным, знакомым и нуждающимся людям частичку тепла и рождественские вкусности. Пусть они станут символами света и вселят в сердца веру в Победу Украины!

Два рецепта рождественских пряников от Зинаиды Винницкой

Первый рецепт пряника

1 стакан молока;

2 стакана сахара;

1 спичечный коробок аммония (или 2 чайные ложки);

5 яиц;

1 пачка маргарина или сливочного масла, муки добавлять столько, чтобы тесто было не очень крутое.

Тесто раскатывают, выдавливают формы и окрашивают соком свеклы или моркови. После выпекания глазируют:

2 столовые ложки крахмала;

1 столовая ложка муки;

Расколоть с холодной водой до густоты сметаны, и поверх рисуется узор через конвертик из вощеной бумаги.

Второй рецепт пряника

1 стакан воды;

2 стакана сахара;

спичечный коробок аммония;

муки столько, чтобы тесто было не очень крутое.

Глазурь:

1 столовая ложка крахмала;

3 столовые ложки муки;

немного водички.

Когда выпеклись, глазировать разными цветами.

Праздничные пряники позволяют почувствовать то приподнятое настроение Рождественских праздников для многих поколений детей, которые ходили от дома к дому с «панянками», «лошадками с панычами», «петушками» в сумках или в платках по селам Украины.

Рецепт «панянок»

1 стакан воды;

2 стакана сахара;

2 чайные ложки разрыхлителя теста;

3 столовые ложки растительного масла;

щепотка соли;

муки «на глаз», чтобы тесто было не очень крутое.

Хорошо вымесить, раскатать до 0,5 см толщиной, выдавить формы и поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 100°. Вынуть, остудить.

Готовое изделие высотой 20 см и толщиной 1 см украшаем так глазурью:

белок из трех яиц;

1 стакан сахара;

1 чайная ложка лимонной кислоты — взбить в крепкую пену.

Готовую массу разделить на порции, добавить пищевые красители. Кисточкой разрисовать прянички, как подскажет фантазия, и подсушить до готовности.