Запущен полезный чат-бот для переселенцев: что он может и как его найти

Запущен полезный чат-бот для переселенцев: что он может и как его найти

Чтобы внутренние переселенцы имели круглосуточный и быстрый доступ к полезной информации, в мессенджере «Телеграмм» создали отдельный чат-бот «Единое окно: помощник ВПЛ». Онлайн-сервис удобен в использовании и информирует переселенцев по разным направлениям.

Что может чат-бот для ВПЛ

Чат-бот для переселенцев информирует относительно:

  • временного жилья, гуманитарной и психологической помощи;
  • вакансий, возможностей для обучения, грантовых программ;
  • социальных услуг, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения;
  • телефоны «горячих линий» учреждений, оказывающих поддержку ВПЛ;
  • контакты гуманитарных, благотворительных, волонтерских организаций и тому подобное.

Чтобы воспользоваться чат-ботом «Единое окно: помощник ВПЛ» сделайте следующее:

  • Откройте «Телеграмм» и в поиске введите название онлайн-севрвиса или его адрес — @VpoHelper_bot.
  • Нажмите «Старт» и выберите нужное меню, например, «Медицинские услуги для ВПЛ» — «Доступные лекарства».

Через несколько минут появится необходимая информация. Если нужно вернуться в поперечное меню, нажмите кнопку «Вернуться».

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua