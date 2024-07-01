Запущен полезный чат-бот для переселенцев: что он может и как его найти

Чтобы внутренние переселенцы имели круглосуточный и быстрый доступ к полезной информации, в мессенджере «Телеграмм» создали отдельный чат-бот «Единое окно: помощник ВПЛ». Онлайн-сервис удобен в использовании и информирует переселенцев по разным направлениям.
Что может чат-бот для ВПЛ
Чат-бот для переселенцев информирует относительно:
- временного жилья, гуманитарной и психологической помощи;
- вакансий, возможностей для обучения, грантовых программ;
- социальных услуг, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения;
- телефоны «горячих линий» учреждений, оказывающих поддержку ВПЛ;
- контакты гуманитарных, благотворительных, волонтерских организаций и тому подобное.
Чтобы воспользоваться чат-ботом «Единое окно: помощник ВПЛ» сделайте следующее:
- Откройте «Телеграмм» и в поиске введите название онлайн-севрвиса или его адрес — @VpoHelper_bot.
- Нажмите «Старт» и выберите нужное меню, например, «Медицинские услуги для ВПЛ» — «Доступные лекарства».
Через несколько минут появится необходимая информация. Если нужно вернуться в поперечное меню, нажмите кнопку «Вернуться».