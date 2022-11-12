Сезонные заболевания: как уберечь себя и близких

Не секрет, что с наступлением осенних холодов стартует и эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний, обостряются хронические болезни. Тем более актуальной эта проблема становится во время войны. Рашисты целенаправленно бьют по электростанциям и теплоцентралям. И власти не скрывают – грядущая зима станет тяжелейшей в истории независимой Украины.

Как уберечь от болезней себя и своих близких, нашим читателям рассказала врач-инфекционист Одесского областного центра общественного здоровья Евгения Рабоволюк.

О кашле «по этикету» и «индивидуальных» витаминах

Рост уровня заболеваемости острыми респираторными инфекционными заболеваниями отмечается уже сейчас, рассказала Евгения. Восприимчивы к этим инфекциям абсолютно все. Но течение болезни и степень тяжести заболевания у каждого больного будут различными. А подхватить инфекцию в первую очередь рискуют пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, дети и переутомленные взрослые, находящиеся в состоянии хронического стресса.

– Каким бы ни был штамм вируса, «атаковавший» украинцев, стоит запомнить простые, но, тем не менее, важные правила профилактики, – советует врач-инфекционист. – И, конечно, их соблюдать. А именно: не игнорировать ношение защитных масок; избегать скопления людей; придерживаться «этикета кашля» – то есть, закрывать рот и нос носовым платком либо сгибом локтя; регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, самоизолироваться при первых симптомах гриппа и ОРВИ.

Что же касается приема витаминных комплексов, то, учитывая их огромный выбор на фармакологическом рынке, лучше проконсультироваться со своим семейным врачом и подобрать витамины, подходящие именно вам или вашим детям.

– Если все же заболеете – в очередной раз призываем – не занимайтесь самолечением, – напоминает Евгения Рабоволюк. – Обращайтесь за медицинской помощью.

И, конечно, сделайте необходимые прививки.

Прививаемся от гриппа

Чтобы обезопасить себя от заражения гриппом, ежегодно перед началом эпидемического сезона следует вакцинироваться. Состав вакцины против этого вирусного заболевания обновляется каждый сезон – в зависимости от штамма вируса, который будет циркулировать на территории Украины в этом году. В первую очередь привиться необходимо: беременным (особенно в III триместре); людям в возрасте 60 лет и старше; ВИЧ-инфицированным; онкобольным; проходящим иммуносупресивную терапию – с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма; больным с хроническими заболеваниями, врожденным и приобретенным иммунодефицитом.

Следует привить для профилактики гриппа и детей в возрасте от полугода до пяти лет.

Также вакцинацию должны пройти медработники; военнослужащие; люди, которые ухаживают за больными гриппом; проживающие в социально-неблагоприятных условиях.

Вакцина против гриппа – однодозная. То есть – чтобы получить защиту от инфекции, необходима одна прививка.

Приобрести вакцину можно самостоятельно. Она уже поступила в аптечную сеть. А для получения более полной информации о вакцинации, следует обратиться к своему семейному врачу.

Вакцинируемся от коронавируса

– Вакцина от гриппа не способна защитить от коронавируса, и наоборот, – предупреждает Евгения. – А потому стоит привиться от обоих вирусов. Ведь коварный ковид никуда не делся. И повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией – ожидаемое сезонное явление. В этом сезоне мы, по-видимому, столкнемся со штаммом коронавируса SARS-CoV-2 Омикрон, который отличается большим количеством мутаций и способностью уклоняться от иммунитета.

Хотите уберечься от новой волны коронавируса – не пренебрегайте вакцинацией. Так, людям с ослабленным иммунитетом – тем, чей организм недостаточно эффективно отреагировал на первые две дозы вакцины – рекомендована третья, дополнительная.

Всем людям в возрасте от 18 лет рекомендуется бустерная доза. Ведь через пять месяцев после основного курса прививок реакция иммунитета на коронавирус ослабевает. Вакцинироваться можно любым из доступных препаратов.

Спустя четыре месяца поле первого бустера можно получить вторую бустерную дозу – также любой из доступных вакцин. Эта прививка, в первую очередь, необходима людям с хроническими заболеваниями и пожилым.

На сегодняшний день в Одесском регионе для взрослых доступны вакцины Pfizer (Comirnaty), CoronaVac, Janssen. Дети старше 12 лет вакцинируются двумя дозами вакцины Comirnaty. Вместе с тем, Всемирная организация охраны здоровья одобрила две вакцины в специальной дозировке: Moderna – для вакцинации детей в возрасте от шести лет; Comirnaty – для вакцинации детей в возрасте от пяти лет. И сейчас в Украине ожидают эти препараты для прививки малышей.

Сделать прививку можно в любом центре первичной медико-санитарной помощи. Их полный перечень представлен на сайте Центра общественного здоровья.

Тепло, диета и превентивное лечение

С наступлением холодов обостряется и целый ряд хронических заболеваний. Этому способствуют неустойчивая погода, перепады температур, повышенная влажность, колебания атмосферного давления, изменение гормонального фона, стрессы, неизбежные во время войны, снижение способности организма противостоять изменениям внутренней и внешней среды.

Напрямую от температуры за окном зависит обострение артрита. Врач советует держать больные суставы в тепле и избегать переохлаждения. А также – по возможности заняться гимнастикой дома или в спортзале.

Чаще всего зимой отмечаются обострения панкреатита. Дело в том, что люди склоны «согреваться» с помощью жиров и алкоголя. Чтобы предотвратить рецидив, ограничьте потребление этих продуктов и старайтесь придерживаться стандартной диеты.

Цистит, уретрит, простатит, пиелонефрит – все эти болячки также обостряются с наступлением холодов. Чтобы избежать осложнений – утепляйте поясницу. Ведь все эти недуги усугубляются из-за ее переохлаждения.

Диабетикам также следует поберечь себя в осенне-зимний период. Из-за холодов периферическое кровообращение ослаблено, и потому есть риск осложнения в виде «диабетической ноги». Так что, держите ноги в тепле и следите за уровнем сахара в крови.

Если вы страдаете заболеваниями, имеющими риски сезонных обострений, необходимо регулярно проходить медицинские обследования. Для предотвращения осложнений либо с целью обеспечения более легкого течения болезни можно пройти курс превентивного лечения. И, конечно, оборудуйте квартиру дополнительным источником тепла.

Об информационной гигиене и важности волонтерства

Восемь месяцев войны, ставших для украинцев временем тяжелых испытаний, не могли ни отразиться на их психологическом состоянии. И, конечно, постоянный тревожный фон негативно влияет на общее самочувствие человека – в том числе, на иммунную систему. А это может провоцировать понижение сопротивляемости организма и, как следствие, развитие разнообразных заболеваний.

Сохранить психологическое здоровье помогут самые простые средства: солнце, воздух и физическая активность, режим питания и сна, общение с родными и друзьями.

К тому же, очень важно соблюдать информационную гигиену: доверяйте только официальным источникам информации, читайте новости не более одного раза в течение часа.

Чтоб не «утонуть» в собственной депрессии, заботьтесь о других. Присоединяйтесь к волонтерской деятельности: плетите маскировочные сетки, делитесь с нуждающимися продуктами длительного пользования, приносите в гуманитарные центры вещи, которые могут понадобиться людям, вынужденным бежать в наш город от ужасов войны. И не забывайте о том, что даже в такое сложное время необходимо ценить каждую минуту жизни – ведь она неповторима.

Если же депрессия продолжается месяц и более, не стесняйтесь обратиться к психологу либо психотерапевту. Специалист найдет способ нормализировать ваше психологическое состояние. А это в свою очередь благоприятно отразится и на вашем здоровье, и на отношениях с близкими.

Вероника Полищук

Фото из открытых источников

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