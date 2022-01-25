Александр Ланжерон: карьера, юмор и порто-франко градоначальника Одессы

В Париже 24 января 1763 года родился будущий генерал от инфантерии, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии с 1815 по 1822 годы, граф Алекса́андр Фёдорович Ланжерон. Он оставил яркий след в истории нашего города. Его имя носит исторический район Одессы.После отъезда из Одессы Ришелье и недолгого правления городом военным комендантом генерал-майором Кобле в ноябре 1815 года становится известным имя нового генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника города – Луи-Александра-Андро де Ланжерона, графа, генерала от инфантерии, приступившего к обязанностям 1 января 1816 года. Курс на порто-франко бесповоротен Александр Федорович, как звался он на русский манер, оказался достойным продолжателем дел своего друга и предшественника на этом посту Ришелье. Ему не было и двадцати, когда он поступил в экспедиционный корпус, направленный правительством Франции на помощь сражающимся за свою независимость США против Англии, откуда возвращается в чине полковника. В начале 1790 года именно в этом чине он поступает на службу в русскую армию и сражается против шведов. Потом, после знакомства с Ришелье, участвует в штурме Измаила в отряде де Рибаса… В 1799 году Ланжерон получает российское подданство и титул графа. Уже в звании генерал-лейтенанта он принимает участие в военных действиях против турок в Бессарабии и на Балканах, а также в экспедиции на остров Корфу. В 1806 году с началом очередной русско-турецкой войны генерал Ланжерон назначается командующим русскими войсками в Бессарабии.После отъезда из Одессы Ришелье и недолгого правления городом военным комендантом генерал-майором Кобле в ноябре 1815 года становится известным имя нового генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника города – Луи-Александра-Андро де Ланжерона, графа, генерала от инфантерии, приступившего к обязанностям 1 января 1816 года. Курс на порто-франко бесповоротен Александр Федорович, как звался он на русский манер, оказался достойным продолжателем дел своего друга и предшественника на этом посту Ришелье. Ему не было и двадцати, когда он поступил в экспедиционный корпус, направленный правительством Франции на помощь сражающимся за свою независимость США против Англии, откуда возвращается в чине полковника. В начале 1790 года именно в этом чине он поступает на службу в русскую армию и сражается против шведов. Потом, после знакомства с Ришелье, участвует в штурме Измаила в отряде де Рибаса… В 1799 году Ланжерон получает российское подданство и титул графа. Уже в звании генерал-лейтенанта он принимает участие в военных действиях против турок в Бессарабии и на Балканах, а также в экспедиции на остров Корфу. В 1806 году с началом очередной русско-турецкой войны генерал Ланжерон назначается командующим русскими войсками в Бессарабии.

После отъезда из Одессы Ришелье и недолгого правления городом военным комендантом генерал-майором Кобле в ноябре 1815 года становится известным имя нового генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника города – Луи-Александра-Андро де Ланжерона, графа, генерала от инфантерии, приступившего к обязанностям 1 января 1816 года.

Курс на порто-франко

Александр Федорович, как звался он на русский манер, оказался достойным продолжателем дел своего друга и предшественника на этом посту Ришелье.

Ему не было и двадцати, когда он поступил в экспедиционный корпус, направленный правительством Франции на помощь сражающимся за свою независимость США против Англии, откуда возвращается в чине полковника. В начале 1790 года именно в этом чине он поступает на службу в русскую армию и сражается против шведов. Потом, после знакомства с Ришелье, участвует в штурме Измаила в отряде де Рибаса…

В 1799 году Ланжерон получает российское подданство и титул графа. Уже в звании генерал-лейтенанта он принимает участие в военных действиях против турок в Бессарабии и на Балканах, а также в экспедиции на остров Корфу. В 1806 году с началом очередной русско-турецкой войны генерал Ланжерон назначается командующим русскими войсками в Бессарабии.

У Вітчизняній війні 1812 року генерал Ланжерон командує корпусом, проявляє себе мужнім та розумним воєначальником. Ось із таким значним послужним списком і прибув граф управляти Новоросійським краєм та нашим містом.

Він наполегливо просуває в уряді ідеї Рішельє про особливий торговий статус міста, і 16 квітня 1817 року в Одесі створюється режим порто-франко, урочисте проголошення якого відбулося 15 серпня 1819 року. Як зазначала відома одеська дослідниця Д.Г. Атлас, «…у сприятливі роки з Одеси вивозилося хлібних продуктів більше, ніж із усіх портів Сполучених Штатів Америки, взятих разом». Через два тижні після опублікування маніфесту про запровадження портофранко з’являється Указ про затвердження статуту Рішельєвського ліцею.

Закордонний лиск юної Одеси

За рік до цієї знаменної події, 1818 року, А.Ф. Ланжерон здійснює ще один проект свого попередника: до Одеси запрошується садівник Карл Дессмет, який заклав Ботанічний сад, який, як писав згодом у «Старій Одесі» Олександр де Рібас, «користувався такою славою, що його розсади посилали до Криму, Алупки і навіть за кордон».

В Отечественной войне 1812 года генерал Ланжерон командует корпусом, проявляет себя мужественным и разумным военачальником. Вот с таким внушительным послужным списком и прибыл граф управлять Новороссийским краем и нашим городом.

Он настойчиво продвигает в правительстве идеи Ришелье об особом торговом статусе города, и 16 апреля 1817 года в Одессе учреждается режим порто-франко, торжественное провозглашение которого состоялось 15 августа 1819 года. Как отмечала известный одесский исследователь Д.Г. Атлас, «…в благоприятные годы из Одессы вывозилось хлебных продуктов больше, чем из всех портов Соединенных Штатов Америки, взятых вместе». Через две недели после опубликования манифеста о введении порто-франко появляется Указ об утверждении устава Ришельевского лицея.

Заграничный лоск юной Одессы

За год до этого знаменательного события, в 1818 году, А.Ф. Ланжерон осуществляет еще один проект своего предшественника: в Одессу приглашается садовод Карл Дессмет, заложивший Ботанический сад, который, как писал впоследствии в «Старой Одессе» Александр де Рибас, «пользовался такой славой, что его рассады посылали в Крым, в Алупку и даже за границу».

Город бурно развивался. В 1819 году открылся Торговый дом купца первой гильдии Федора Родоканаки с коммерческим оборотом 5 млн. рублей, что сыграло значительную роль в развитии банковского дела в Одессе.

В 1820 году происходит очень важное событие в культурной жизни города – выходит первая газета «Messager de la Russie Meridionalle» (два номера в неделю), учредителем которой стал обрусевший француз, агроном Иван Деваллон. А через два года в Одессе выходит первый номер журнала «Troubadour d’Odessa», освещающего вопросы искусства.

В начале 1820 года граф Ланжерон обращается к императору с рапортом, в котором обосновывается необходимость в связи с большим количеством дел разделения обязанностей генерал-губернатора и градоначальника. Доводы были приняты. Ланжерон остается в должности генерал-губернатора.

По ходатайству Александра Федоровича в 1821 году было положено начало постоянному сообщению между Одессой и Стамбулом с помощью двух легких шхун – «Севастополь» и «Гонец».

1819 год в развитии Одессы известен тем, что архитектор Шаль получает от Ланжерона задание на разработку Генерального плана города, который после внесения некоторых исправлений утверждается сначала губернатором, а затем императором. Разительно меняется внешний вид Одессы. Главным фасадом со стороны моря стал участок, на котором вскоре расположится Приморский бульвар. Планировкой бульвара занимался архитектор, инженер-подполковник Потье.

Именно при Ланжероне город начинает «одеваться» в гранит – гранитной шашкой уже вымощены Карантинный и Херсонский спуски, а в 1822 году Ланжерон присутствует при закладе первого каменного одесского моста через Карантинный спуск (мост Новикова), соединившего две части улицы Почтовой (ныне Жуковского). На время его правления приходится значительный рост экспорта из Одессы, а также последующее снижение цен.

Ранее мы рассказывали о том, как пьесы Александра Ланжерона ставили в парижских театрах.

Юмор а-ля франсе

Рассказывая об этом ярком, достойном человеке, нельзя не вспомнить о его великолепном остроумии. Приведу пример. Как-то Ланжерон, ехавший украинской степью, встретил в корчме княгиню Голицыну, которой немедленно сообщил: «Пейзажи вокруг совершенно великолепные! Но вот из удобств имеется только водка…».

И еще такой любопытный факт. Как пишет Р. Феденев, «…в то время в Петербурге выходило множество журналов и журнальчиков, и литературная братия, когда граф бывал в Петербурге, приглашала его к сотрудничеству. В этой среде графа знали как парижского литератора, автора комедии «Le duel suppose» («Предполагаемая дуэль»), единственный экземпляр которой, изданный в 1789 году, автор этих строк обнаружил в Парижской национальной библиотеке. Эта комедия с успехом шла в парижском театре «Амбигю-комик». Кроме того, граф Ланжерон был постоянным автором парижского сатирического издания «Акты апостолов».

И вообще человек, который, утешая жену умершего одесского плац-майора, бесшабашного гуляки, мог сказать вдове: «Утешьтесь. Теперь, по крайней мере, вы точно будете знать, где он проводит все ночи…» — просто должен был жить (если не родиться) именно в нашем городе!

От должности генерал-губернатора Ланжерон был освобожден 17 июля 1822 года в связи с необходимостью лечения за границей. Оставляя Одессу, он успел произнести проникновенную речь в память о Ришелье и предложил поставить памятник, «достойный сего редкого друга человечества». Этот памятник был воздвигнут в 1828 году уже при правлении Михаила Воронцова.

От военачальника до генерал-губернатора

Хочется напомнить, что граф отличался исключительным мужеством, большую часть своей жизни проведя на полях сражений. Послушаем одесского исследователя Александра Третьяка: «Некогда, просматривая документы Ланжерона почти за 50 лет его военной карьеры, мы с научным сотрудником МГУ Людмилой Пименовой задались вопросом: был ли еще в европейской истории того периода профессиональный военный, который имел бы подобный послужной список? Действительно, трудно даже представить, как мог один человек стать непосредственным участником десятков военных кампаний и множества кровопролитных сражений, перечисление которых вполне составит многостраничный труд».

В 1831 году в Одессу из Санкт-Петербурга пришла весть, опечалившая многих одесситов: там в возрасте 68 лет умер от холеры граф Александр Федорович Ланжерон. Боевой генерал, повидавший немало смертей, он всю жизнь панически боялся заболеть именно холерой. Даже в завещании, написанном графом, как говорится, при полном здравии, было сказано: «Умирая от холеры…».

Согласно тому же завещанию и во исполнение воли оставшихся в Одессе родственников, останки Ланжерона с почестями перевезли в Одессу и захоронили в стенах римско-католической церкви Во имя Успения Богоматери, которая находится на улице Екатерининской. В советское время захоронение этого выдающегося государственного деятеля и военачальника было варварски уничтожено.

Хоть и с большим опозданием, но историческая справедливость восторжествовала: красивейшей улице Одессы (сначала она называлась Портняжьей) возвращено имя Ланжерона. Редчайший случай: называться Ланжероновской она стала еще при жизни графа, когда, как пишет одесский исследователь В. Нетребский, отцы города постановили следующее: «Одесский комитет определил: в изъявление признательности Его Сиятельству господину генерал-от-инфантерии и кавалеру графу Херсонскому военному губернатору Александру Федоровичу Ланжерону за попечение его о городе Одессе улицу от Городового сада мимо театра до таможни назвать именем Его Сиятельства и привести сие в исполнение. Комендант Кобле».

На месте давно исчезнувшей с карты города дачи Александра Федоровича сегодня находится известный далеко за пределами Южной Пальмиры пляж «Ланжерон».

Ранее мы рассказывали о крушении парохода «Святослав» и гибели одесских моряков.

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