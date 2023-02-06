Осторожно: в одесском Херсонском сквере появилась новая опасность (фото)

Спуск одесского Херсонского сквера становится местом (особенно учитывая блэкауты!) небезопасным. Ко всем его рытвинам, ступенькам со сколами прибавился и провал. К счастью, огражден заборчиком.

Заглянула вовнутрь: старые ветки и еще какой-то мусор.

Исторический спуск, который делит город на «верхний» и «нижний» уже был нашим героем. Мы рассказывали о нем и его состоянии в феврале 2020 года.

Напомним: этот давний спуск тянется от самого начала улицы Пастера (кстати, тоже когда-то именовалась Херсонской) и Старопортофранковской и ведет вниз – к Пересыпскому мосту и Балковской.

Тем, кому приходится им пользоваться, жалуются на это место давно: достаточно просто пройтись, чтобы понять, что спускаться-подниматься по нему небезопасно. Выбоины, ямы, проломы и так далее – к вашим услугам.

Так вот, с тех пор ничего не изменилось, разве что прибавилось развалин. Ну а теперь еще появилась «красота и удобство» в виде провала…

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