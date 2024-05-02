Стационар на 20-30 коек: в Балте планируют открыть реабилитационный центр и несколько медицинских сервисов

Где взять реабилитологов?

— Роман Васильевич, уже давно на слуху вопрос открытия реабилитационного центра в Балтской громаде. Как продвигаются дела?

— Страна в состоянии войны, и к гражданским людям с инвалидностью, нуждающимся в восстановлении, добавляются военные. Чего скрывать, количество раненых растет. Поэтому создание реабилитационного центра в громаде — это неотложное дело.

В Балтской больнице получают помощь люди с инсультами и инфарктами, работает травматология — им просто необходим квалифицированный послеоперационный уход в стационаре. Потому что от этого в основном зависит дальнейшее интегрирование пациента в социум. Однако сегодня появилась еще одна проблема — нехватка врачей-реабилитологов.

Мы ездили по обмену опытом в реабилитационный центр города Ровно. Думаю, нам под силу организовать такое же комфортное медицинское учреждение. Но там есть реабилитолог, который живет своим делом. Тогда подумалось: «Вот такого бы специалиста и нам».

Каким будет центр?

Работа центра будет направлена на поддержку военнослужащих, которым после ранений необходима реабилитация.

— Относительно помещения и финансирования — где откроется и за какие средства?

— Реабилитационный центр планируется открыть в помещении бывшей первой больницы. Этот проект, кажется, самый сложный. Все для нас впервые. Финансирование — за средства Министерства здравоохранения. Реорганизация — а сюда входит и оборудование согласно требованиям — обойдется приблизительно в 50 миллионов гривен. Сейчас в стадии проработки сам проект, обучение специалистов, пересмотр бюджета, потому что здесь есть сегодня проблемы. В проект уже в третий раз вносятся правки. Советуемся с проектантами, корректируем. Например, есть необходимость трансформировать первый этаж так, чтобы здесь разместить палаты, кабинеты и чтобы все это соответствовало требованиям.

— Каким именно Вы видите это отделение?

— Это должно быть стационарное отделение на двадцать-тридцать коек. Палаты должны быть просторными, светлыми. Все должно быть комфортным для пациента. В проекте запланировано на палату две кровати, но сама палата узкая и с одним окном. Где здесь доступное пространство? Пусть будет палата на три, четыре кровати, но свободная. Поэтому и вносим коррективы. А это все время.

Об инклюзивных палатах и реабилитации сегодня

— И все же, когда планируется открытие?

— Планируем на начало мая завершить с проектированием и экспертизой, и в начале 2025 года открыть центр.

— Где люди имеют возможность восстановиться сейчас?

— Военные проходят реабилитацию в специализированных центрах Одессы, в городах Западной Украины, за рубежом. Гражданские здесь, на месте, на базе бывшей первой больницы, где и обустраивается центр. Ведь здесь уже работают тренажеры и другое оборудование для людей с инвалидностью.

— Как насчет открытия инклюзивной палаты в больнице и установки пандусов и обустройства паркомест для автомобилей людей с инвалидностью?

— Сейчас таких палат у нас нет. Однако община сотрудничает с благотворительной организацией «Говерла» в рамках проекта USAID. Поэтому данный проект в стадии разработки. Планируется открыть такие палаты в каждом отделении, заменить лифты. Что касается мест для парковки авто, то они выделены и пандусы обустроены.

На очереди — смотровая для женщин с инвалидностью

— Сегодня работаем над еще одним проектом — это открытие гинекологической смотровой для женщин с инвалидностью. Мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Женщины и планирование семьи», который сделал пожертвование, предоставив мебель и оборудование.

С ними подписали меморандум, по которому проводится обучение медицинских работников. В частности, во время тренингов рассказывают медсестрам и врачам, как правильно вести себя с людьми, которые обратились за помощью и имеют признаки насилия.

В громаде должна работать социальная служба, которая обеспечит временный приют тем, кто подвергся насилию в семье. В целях безопасности пострадавших о местонахождении такого жилья никто посторонний не будет знать.

Больницу ремонтируют, но не закрывают

— А как больница работает с переселенцами, ведь среди них также есть люди с инвалидностью?

— У нас есть мобильная паллиативная помощь. Этим занимаются, в основном, семейные врачи. Но, если нужна консультация или лечение у узкопрофильного врача, то наши специалисты участвуют в выездах и оказывают необходимую помощь.

— Вижу, что в больнице ведутся ремонтные работы. Как это — делать ремонт, когда отделение функционирует?

— Непросто, но закрыть больницу не вариант, потому что это создаст людям проблемы. Поэтому мы переводим пациентов и шаг за шагом ремонтируем помещение. Люди относятся с пониманием, ведь видят, насколько комфортнее в обновленной палате.

Средства на строительные материалы выделяет городской бюджет, а ремонтируем собственными силами.

— В прошлом году в больнице была установлена современная ангиографическая система. Как это работает?

— Так, с июня прошлого года функционирует отделение кардиологии и сосудистой патологии с рентген-операционным блоком. Наше учреждение введено в региональный клинический маршрут пациента с острым инфарктом миокарда.

В условиях полномасштабной войны это важно. Жители региона в случае инсульта или инфаркта миокарда получают медицинскую помощь, предусмотренную современными протоколами лечения. А еще — это значительно уменьшает летальность и инвалидность от указанных болезней.

Сейчас кардиоцентр обслуживает 14 территориальных громад севера Одесской области и более 237 тысяч человек.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»