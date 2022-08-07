Консультация врача: Почему идет кровь из носа?

Летняя жара и чрезмерно сухой воздух нередко провоцируют такую неприятность, как носовое кровотечение. Если кровь из носа идет у вас один-два раза за сезон – ничего страшного, но если эта проблема приобретает регулярный характер, нужно обратиться к врачу и выяснить причину, ведь их существует множество. О чем может сигнализировать носовое кровотечение, рассказала терапевт высшей категории Анна Кондратьева.

Что значит переднее и заднее кровотечение?

Медицинское название носового кровотечения – «эпистаксис». Оно возникает из-за нарушения целостности стенок кровеносных сосудов носовой полости и иногда сопровождается головокружением, головной болью, шумом в ушах, тахикардией и даже потерей сознания.

Источник носовых кровотечений может находиться в разных отделах носа. Но в большинстве случаев проблемным участком выступает передненижний отдел носовой перегородки (зона Киссельбаха), в слизистой оболочке которого — густая сосудистая сетка.

Кровотечение из носа разделяют на переднее и заднее. В первом случае причина — повреждение мелких сосудов, кровь идет только наружу, и такой тип кровотечения обычно легко остановить. Второй случай — более опасный. Кровотечение возникает из-за травмы крупных сосудов, располагающихся глубже в носу, и кровь может попадать в рот, горло, желудок по задней стенке глотки, провоцируя тошноту и рвоту. Эта патология встречается намного реже, но как правило, требует срочного обращения к врачу.

В чем причина?

Причины возникновения кровотечения разделяют на местные и общие. К местным относят повышенную сухость воздуха, истончение слизистой оболочки, вдыхание раздражающих веществ (горячего пара, химических испарений, газа), травмы носа или головы, инфекции носоглотки, гортани и трахеи, операции на носовой полости, различные новообразования в носу. Спровоцировать кровотечение способно и слишком частое или длительное применение сосудосуживающих средств.

Общие причины – это перепады артериального давления, повышенная ломкость сосудов, наследственное или приобретенное нарушение свертываемости крови, инфекционные заболевания (корь, скарлатина, грипп), неконтролируемый прием некоторых лекарств, патологии сердца, легких, печени, различные болезни крови, аллергия.

Спровоцировать носовое кровотечение могут и перегрев, сильное физическое напряжение, дефицит витаминов в организме, резкий перепад атмосферного давления (при подъеме в гору, авиаперелете).

Как правильно действовать?

Большинство людей при появлении крови из носа автоматически запрокидывает голову вверх и назад, чтобы остановить кровотечение. Делать этого как раз нельзя, иначе кровь попадет в горло и в желудок.

Действовать при носовом кровотечении нужно так:

примите сидячее или полусидячее положение, голову немного наклоните вперед;

на 5-10 минут придавите крылья носа к перегородке большим и указательным пальцами (можно предварительно ввести в проблемную ноздрю ватный шарик), в течение этих минут не разжимайте пальцев, глубоко дышите через рот;

если через 10 минут кровь не остановилась, продлите процедуру еще на столько же;

если есть возможность, свободной рукой приложите на область переносицы холодный компресс (мокрое полотенце, пакет со льдом);

выплюньте кровь, попавшую в рот;

при этом соблюдайте полный покой, не разговаривайте, не волнуйтесь;

если вы страдаете гипертонией, то при носовых кровотечениях контролируйте уровень своего артериального давления.

(!) После остановки носового кровотечения минимум час воздержитесь от приема пищи и кофеиносодержащих напитков.

Когда стоит беспокоиться?

За медицинской помощью необходимо обратиться, если кровь не останавливается дольше 30 минут. Также нужно звонить в «скорую», если:

кровь идет после недавно перенесенной на носу операции;

есть серьезная сопутствующая патология (травма головы, перелом костей носа, гипертонический криз);

кровь идет очень сильно или вам становится тяжело дышать;

у вас возникли сильные бледность, чувство усталости, головная боль, головокружение или ощущение дезориентации;

вы принимаете противовоспалительные препараты;

если происходят повторные кровотечения за короткий промежуток времени.

Также к семейному врачу или отоларингологу стоит обратиться, если кровь из носа идет незначительно, но регулярно.

Какие продукты помогут?

Для профилактики носовых кровотечений рекомендуется включить в рацион продукты, богатые витаминами К и С. К ним относятся: сладкий перец, цитрусовые, смородина, петрушка, шпинат, базилик, бананы.

Ирина Лебединец