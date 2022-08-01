Спросите у доктора: как бороться с заедами на губах?

Если у вас возникло покраснение и жжение кожи в уголках рта, срочно примите меры, чтобы на этих местах не образовались ранки, которые малопривлекательно выглядят и долго заживают.

Отчего возникают так называемые заеды и как можно от них избавиться, рассказал дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

Заеды на губах: в чем опасность патологии?

Болезненные микротрещины в уголках рта в народе называют заедами на губах, но медицинское название этого заболевания – угловой, или ангулярный, хейлит. Воспаление, частично затрагивающее как слизистую полости рта, так и кожу, может быть одно- или двусторонним. Но односторонние заеды имеют тенденцию со временем поражать оба уголка рта.

Хотя внешне эти кожные эрозии и язвочки напоминают герпес, они не заразны и не распространяются на другие участки тела.

Многие воспринимают заеды чисто как косметический дефект, но если они возникают не разово, а регулярно, то стоит обратиться к врачу и выяснить первопричину развития патологии. Ведь она может быть как достаточно безобидной, так и сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Кроме того, хронические ранки в уголках рта – это ворота для проникновения в организм различных инфекций.

Почему возникают заеды?

Основная причина возникновения хейлита – это постоянно увлажненные уголки губ и снижение общего или местного иммунитета. Возбудителем заболевания при этом чаще всего выступает бактериальная или грибковая инфекция, как правило, стрептококки или грибки рода Кандида. В норме эти микроорганизмы живут на коже в небольшом количестве, но при сниженном иммунитете в сочетании с микротравмами и недостаточной личной гигиеной они начинают размножаться и проникают вглубь, вызывая воспаление.

К распространенным факторам риска относятся резкая смена климата и перепад температур, курение, неправильный прикус, наличие зубных протезов или брекетов, привычка постоянно облизывать губы, недостаток витаминов и микроэлементов в рационе.

Также спровоцировать появление микротрещин может слишком острая, кислая или соленая пища, раздражающая слизистую, длительный прием некоторых лекарств, а также дряблость кожи вокруг рта в результате быстрой потери веса, старения, потери зубов.

Причиной возникновения хейлита могут стать и хронические патологии, ослабляющие иммунную систему организма, – заболевания желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы, сахарный диабет, болезни кожи (атопический дерматит, псориаз), аллергия, анемия.

Заеды на губах: как проявляется воспаление?

На начальных стадиях воспаления отмечается шелушение кожи в одном или обоих уголках рта и дискомфорт при его широком открывании: при зевании или чистке зубов. Позже в месте поражения возникают отек и покраснение, появляются мелкие трещинки, болезненность усиливается. При аллергической реакции могут наблюдаться зуд и утолщение кожи.

При выраженных заедах пациента беспокоит постоянная боль во время еды или разговора, образование в углах рта язвочек, ранок и корочек, которые без эффективного лечения переходят в глубокие незаживающие трещины.

Как бороться с заедами на губах?

Диагностика хейлита, помимо осмотра врачом (терапевтом, дерматологом), может включать соскоб с поверхности эрозии (бактериологическое исследование покажет присутствие стрептококков или грибов) и анализ крови для выявления воспалительного процесса в организме. Иногда необходимы консультации других специалистов: стоматолога, эндокринолога, инфекциониста, гастроэнтеролога, аллерголога.

Для лечения заед требуется комплексный подход – воздействие на причину заболевания и устранение симптомов патологии. Терапия может включать применение противогрибковых и антибактериальных препаратов, обезболивающих средств, растворов антисептиков, а также прием витаминов, физиопроцедуры. Могут понадобиться и лечение хронических заболеваний, нормализация уровня сахара в крови.

Если у вас заеды: как помочь себе?

В условиях войны не всегда есть возможность сразу обратиться к врачу. Как самостоятельно улучшить свое самочувствие при заедах?

Пейте больше чистой воды.

Пользуйтесь гигиеническими увлажняющими помадами или бальзамами (средство не должно содержать глицерин).

В народной медицине при начальном этапе воспаления протирают уголки рта соком алоэ или каланхоэ, ломтиками свежего огурца, маслом чайного дерева с добавлением витамина Е (продается в аптеке).

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Ирина Лебединец