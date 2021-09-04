Спроси у доктора: отчего развивается остеопороз?

Остеопороз – патология, при которой кости теряют кальций и становятся менее плотными и хрупкими, легко деформируясь или ломаясь при малейшей травме.

Меня интересует такое заболевание, как остеопороз, каковы причины его возникновения и как его лечить? И еще вопрос – есть ли связь между остеопорозом и артритом? Сергей Байко, г. Луцк».

На вопрос читателя отвечает врач-терапевт Дмитрий Баранов:

– К развитию остеопороза могут привести несколько причин.

МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – движение обеспечивает улучшенное кровообращение и питание кости, а следовательно, и ее крепость, поэтому именно гиподинамия виновата в распространенности этого заболевания.

КОМПЛЕКЦИЯ – высокие и худые (тонкокостные) люди больше подвержены остеопорозу, чем коренастые и низкорослые.

НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА D – витамин D синтезируется в организме человека самостоятельно, под влиянием солнечных лучей, или поступает в него из таких продуктов, как рыбий жир, масло, яйца, печень и молоко. Витамин участвует в процессе регуляции всасывания кальция в кишечнике и механизме образования костной ткани. Соответственно, недостаток солнечного света или дефицит в рационе вышеперечисленных продуктов увеличивают риск развития остеопороза.

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – остеопороз развивается при сахарном диабете, болезнях щитовидной железы, хронической почечной или печеночной недостаточности, синдроме нарушенного всасывания в кишечнике и так далее.

Методы лечения остеопороза делятся на медикаментозную терапию (подбирается индивидуально, после проведения необходимых обследований) и рекомендации относительно образа жизни.

В качестве мер профилактики остеопороза необходимы регулярные занятия гимнастикой, при этом желательно, чтобы комплекс упражнений подобрал специалист по ЛФК с учетом ваших особенностей и возможностей. Эффект от лечебной физкультуры усилит массаж, но пациенту с остеопорозом его нужно делать очень осторожно, чтобы избежать повреждения костей.

Если у вас нет противопоказаний к загару, то чаще принимайте солнечные ванны – они способствуют синтезу витамина D и тем самым – наращиванию костной массы.

Также при склонности к остеопорозу нужно уменьшить употребление мясных продуктов и газированных напитков, усиливающих выведение кальция из организма. Но обязательно введите в рацион сою, рыбу, орехи, мед, шпинат, брокколи, капусту, кисломолочные продукты.

Что касается вашего второго вопроса: артрит – это воспаление тканей сустава. Своеобразным промежуточным звеном между артритом и остеопорозом выступает артроз (остеоартроз), представляющий собой дегенеративно-дистрофический процесс в суставе. Остеопороз усугубляет процессы артроза. Вначале снижается плотность костей в местах суставных поверхностей, затем дегенеративные процессы затрагивают и хрящевую ткань сустава с развитием вторичного воспаления в нем.

Таким образом, артрит у пациента с остеопорозом можно рассматривать как осложнение остеопороза, и его наличие говорит о глубоком поражении кости патологическим процессом.

Подготовила Ирина Лебединец

Ранее мы рассказывали о том, что такое люмбаго и отчего простреливает поясницу.