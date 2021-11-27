Спроси у доктора: красная волчанка – в чем опасность и как предотвратить?

Системная красная волчанка — тяжелое заболевание, которое затрагивает все органы. И если его не выявить на ранней стадии, оно может привести к поражению суставов, легких, сердца и почек.

Как проявляется красная волчанка и можно ли предотвратить красную волчанку, рассказала ревматолог высшей категории днепровской горбольницы №9 Наталья Герасименко.

Причины красной волчанки до конца не изучены

Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание, которое возникает в результате атаки иммунной системы организма на собственные ткани и органы. Воспаление, вызванное волчанкой, может затронуть кожу, суставы, почки, клетки крови, мозг, сердце и легкие. Намного чаще от заболевания страдают женщины (особенно репродуктивного возраста), но также оно может возникать у детей и пожилых пациентов обоих полов.

Причины развития патологии до конца не изучены. Считается, что нарушение в работе иммунной системы связано с генетической предрасположенностью в сочетании с другими факторами риска. К ним относят перенесенные вирусные инфекции, гормональный сбой, сильный стресс, прием некоторых лекарств (противосудорожные препараты, антибиотики, препараты для лечения артериальной гипертензии), а также воздействие ультрафиолета.

Как распознать недуг?

СКВ зачастую трудно диагностировать, потому что ее симптомы могут совпадать с проявлениями других заболеваний. Признаки волчанки могут развиваться внезапно или постепенно, быть легкими или тяжелыми, временными или постоянными – это во многом зависит от того, на какие системы и органы повлияла болезнь.

Наиболее характерный признак волчанки — кожная сыпь на переносице и обеих щеках, напоминающая по форме развернутые крылья бабочки, но этот яркий симптом проявляется далеко не у каждого пациента.

Другими распространенными проявлениями болезни могут быть чувство постоянной усталости и общей слабости, беспричинные повышения температуры тела, головная боль, боли в мышцах и суставах, отеки, фоточувствительность (высыпания на коже под воздействием солнца), одышка, нервозность, боли за грудиной. Иногда патология сопровождается синдромом сухого глаза, выпадением волос, ломкостью ногтей, тошнотой, диареей. Одним из проявлений СКВ может быть и синдром Рейно — состояние, при котором пальцы рук и ног белеют или синеют под воздействием холода или стресса.

Помимо того, СКВ способна вызвать такие опасные заболевания, как полиартрит, перикардит, миокардит, плеврит, нарушение функции почек и центральной нервной системы.

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Красную волчанку нельзя вылечить, но можно контролировать

Если у вас возникли несколько из вышеописанных симптомов, стоит обратиться за консультацией к ревматологу и дерматологу. Диагноз устанавливается на основе клинических проявлений, анализов крови и мочи, результатов серологических тестов, иногда рекомендуются УЗИ сердца, рентген грудной клетки, биопсия и др.

Лечение волчанки зависит от активности заболевания и степени поражения органов. Чаще всего для контроля СКВ назначаются нестероидные противовоспалительные препараты (применяются при болях в суставах, мышцах, лихорадке); глюкокортикоиды (уменьшают воспаление, но вызывают долгосрочные побочные эффекты: увеличение веса, хрупкость костей, повышение артериального давления и др.); иммуносупрессанты (искусственно угнетают активность иммунной системы). Также применяются новые препараты группы иммунобиологической терапии и симптоматическое лечение.

СКВ является хроническим заболеванием, которое невозможно вылечить полностью, но при адекватно проведенном лечении наступает долгосрочная ремиссия.

Избегайте солнца и ведите здоровый образ жизни

Специфической профилактики СКВ нет. Но снизить риск развития заболевания поможет соблюдение простых правил:

избегайте стрессовых ситуаций;

минимизируйте пребывание на солнце в «опасное время» и без средств защиты;

не пускайте на самотек вирусные инфекции, воспалительные и хронические заболевания;

не злоупотребляйте приемом антибиотиков, гормональных препаратов и лекарств в целом;

правильно питайтесь (больше фруктов, овощей, клетчатки) и ведите физически активный образ жизни;

бросьте курить и сведите к минимуму употребление алкоголя;

не переутомляйтесь, обеспечьте организму полноценный отдых и сон;

хотя бы раз в году проходите профилактический медицинский осмотр.

Ирина Лебединец

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