Новости Одессы и Одесской области

Какие бесплатные медуслуги доступны беременным?

Какие бесплатные медуслуги доступны беременным?

С 1 апреля предусмотрен отдельный пакет медицинских гарантий по ведению беременностей в амбулаторных условиях.

 Для этого медучреждения и НСЗУ также должны заключить контракт. Тогда будущим мамам будет доступен определенный объем бесплатной медицинской помощи. Рассказываем, какой именно.

Бесплатный пакет для беременных включает в себя такие медуслуги:

  • Gостановку на учет, разработку индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группой риска и его выполнение. Таким образом, бесплатно беременным положено:
  • Клинические, биохимические и иммунохимические лабораторные анализы и инструментальные обследования: развернутый анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови, общий анализ мочи, экспресс-тест на наличие белка; на инфекции и вирусы гепатита, тестирование на ВИЧ, серологическое исследование на сифилис, микробиологическое исследование материала из перианальной области с целью выявления носительства стрептококка группы В; микроскопические и цитологические исследования; УЗИ с использованием допплерографии, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография.
  • Профилактика, направленная на предотвращение осложнений беременности, послеродового периода, экстрагенитальных заболеваний.
  • Направление беременной на перинатальный консилиум с участием врача-генетика, профильных детских специалистов при выявлении у плода признаков врожденной, наследственной патологии.
  • Своевременное направление беременных в стационар при необходимости.
  • Занятия в «Школе ответственного отцовства» с привлечением членов семьи к обучению.

 Важно! Пациентки имеют право выбрать заведение, где будут наблюдать беременность. Выбрать можно независимо от места регистрации или фактического проживания. Также им обязаны предоставлять полную информацию о ходе их беременности, особенностях индивидуального плана ведения беременности и родов.

Ранее мы публиковали перечень бесплатные медуслуг и анализов, которые стали доступными с 1 апреля.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Жителя города под Одессой обвиняют в изнасиловании беременной девушки
    Жителя города под Одессой обвиняют в изнасиловании беременной девушки

    Также установлено, что у него есть неотбытый срок за совершение подобного преступления.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Тест показал две полоски: что надо знать будущей маме при постановке на учет
    Тест показал две полоски: что надо знать будущей маме при постановке на учет

    Когда тест показал долгожданные две полоски, начинается долгий путь вынашивания беременности. Развитие ребенка в материнской утробе – процесс все еще загадочный, потому достоин особого внимания врачей к будущей маме. Но для начала врача нужно выбрать и к нему попасть. Когда и куда вставать на учет, и какие обследования ожидают в ближайшее время, расскажет «Одесская жизнь».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Фотосессия для беременных: одежда, образ, реквизит
    Фотосессия для беременных: одежда, образ, реквизит

    Беременность – особый период в жизни каждой женщины. Навсегда сохранить трепетные воспоминания об ожидании малыша позволит тематическая фотосессия. Фотографии будут передаваться из поколения в поколения, радуя наследников. Что следует учесть перед фотосессией?    Как подготовиться беременной Первое условие, которое нужно соблюдать – правильный выбор время беременности. Красивее всего живот смотрится на 7-8 месяце. Женщина не

    ПОДРОБНЕЕ
  • Сучасні футболки для вагітних
    Сучасні футболки для вагітних

    Сучасні футболки для вагітних – це справжні витвори мистецтва, що вражають креативністю та добрим гумором. Майбутні матусі вибирають такі веселі вбрання, щоб підкреслити свій стан й відвернути увагу оточуючих безпосередньо від змін фігури. У цей чудовий період жінкам необхідно відчувати себе добре й постійно відчувати позитивні емоції, тому креативний одяг тут буде доречним як ніколи.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Школа материнства «Стукіт серця»
    Школа материнства «Стукіт серця»

    Здавалось би, сьогодні легко знайти потрібну інформацію на будь-яку тему, в тому числі і на теми вагітності, пологів, грудного вигодовування та інших аспектів материнства. Інтернет, спеціалізована література, поради друзів та близьких – джерел не бракує. Проте велика кількість суперечливої інформації тільки множить сумніви та переживання майбутніх батьків. В інтернеті на одне запитання завжди знайдеться декілька

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить