Какие бесплатные медуслуги доступны беременным?

С 1 апреля предусмотрен отдельный пакет медицинских гарантий по ведению беременностей в амбулаторных условиях.

Для этого медучреждения и НСЗУ также должны заключить контракт. Тогда будущим мамам будет доступен определенный объем бесплатной медицинской помощи. Рассказываем, какой именно.

Бесплатный пакет для беременных включает в себя такие медуслуги:

Gостановку на учет, разработку индивидуального плана ведения беременности в соответствии с группой риска и его выполнение. Таким образом, бесплатно беременным положено:

Клинические, биохимические и иммунохимические лабораторные анализы и инструментальные обследования: развернутый анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза в цельной крови или сыворотке крови, общий анализ мочи, экспресс-тест на наличие белка; на инфекции и вирусы гепатита, тестирование на ВИЧ, серологическое исследование на сифилис, микробиологическое исследование материала из перианальной области с целью выявления носительства стрептококка группы В; микроскопические и цитологические исследования; УЗИ с использованием допплерографии, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография.

Профилактика, направленная на предотвращение осложнений беременности, послеродового периода, экстрагенитальных заболеваний.

Направление беременной на перинатальный консилиум с участием врача-генетика, профильных детских специалистов при выявлении у плода признаков врожденной, наследственной патологии.

Своевременное направление беременных в стационар при необходимости.

Занятия в «Школе ответственного отцовства» с привлечением членов семьи к обучению.

Важно! Пациентки имеют право выбрать заведение, где будут наблюдать беременность. Выбрать можно независимо от места регистрации или фактического проживания. Также им обязаны предоставлять полную информацию о ходе их беременности, особенностях индивидуального плана ведения беременности и родов.

Ранее мы публиковали перечень бесплатные медуслуг и анализов, которые стали доступными с 1 апреля.