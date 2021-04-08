Какие медуслуги и анализы стали бесплатными с 1 апреля (перечень)

С 1 апреля обновились списки бесплатных услуг в рамках программы медицинских гарантий. В ней предусмотрено 36 пакетов медицинских услуг, среди которых есть даже вакцинация от коронавируса.
А ведение беременности в амбулаторных условиях и стоматологическая помощь взрослым и детям теперь выделены в отдельные пакеты услуг. «Одесская жизнь» собрала всю последнюю информацию о том, как нас будут теперь лечить и обследовать.
Амбулаторная помощь
Медицинский пакет амбулаторной помощи называется «Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях». По сравнению с 2020 годом, теперь прописан перечень лабораторных и инструментальных исследований, которые пациент может получить бесплатно:
- консультации врачей узкой специализации. В том числе установка или снятие диагноза, назначение или коррекция медикаментозного лечения, динамическое наблюдение за больными хроническими заболеваниями;
- необходимые лабораторные исследования в соответствии с тем медицинским направлением, в котором работает заведение;
- инструментальные исследования — при условии наличия необходимого оборудования и специалистов в учреждении;
- медпомощь в условиях дневного стационара и при обращении в травмпункты;
- хирургические операции в амбулаторных условиях;
- медико-генетическое консультирование и лабораторное генетическое обследование пациентов с подозрением на наследственную или врожденную патологии;
- обязательные профилактические осмотры учащихся средних учебных заведений, а также детей до шести лет;
- справки, больничные листы и направления для прохождения медико-социальной экспертизы.
Помимо этого, в перечень бесплатных медицинских услуг входит лечение ВИЧ и его диагностика, лечение туберкулеза и реабилитация больных, медицинская реабилитация для детей (от трех лет) и взрослых с поражением двигательного аппарата или нервной системы. В реабилитацию будет входить обезболивание и психологическая помощь.
Стоматология
Еще один новый пакет «Программы медгарантий-2021» — стоматологическая помощь (кроме ортодонтических процедур и протезирования, они будут платными). В перечень бесплатных услуг вошли:
- первичный осмотр;
- ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;
- оказание плановой стоматологической помощи детям;
- инструментальные исследования;
- обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
- вызов бригады экстренной медицинской помощи при необходимости;
- проведение обязательных профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до шести лет.
Какие еще бесплатные услуги нам доступны?
Вводится новый пакет для мобильных психиатрических бригад — они будут оказывать помощь пациенту дома. После завершения острого течения болезни пациенты могут продолжать лечение амбулаторно.
Бесплатной по-прежнему будет помощь при остром инсульте и инфаркте миокарда, из новшеств — в список услуг вошли питание пациентов в стационарах, обеспечение лекарствами и медизделиями, консультации с врачами других специальностей.
Из обследований бесплатно можно сделать маммографию, бронхоскопию, колоноскопию, цистоскопию. Государство будет оплачивать лечение пациентов гемодиализом, химиотерапевтическое и радиологическое лечение онкозаболеваний.
Важно! Для того чтобы воспользоваться бесплатными услугами, у пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом. Получить услуги можно только по направлению в учреждении, у которого есть контракт с Нацслужбой здоровья. Кроме того, пациент самостоятельно не выбирает, какие именно анализы или обследования ему нужно делать — это делает врач. Направление не нужно в случае обращения к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, педиатру.
Ранее мы публиковали список больниц Одесской области, в которых делают бесплатные операции.