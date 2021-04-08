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Какие медуслуги и анализы стали бесплатными с 1 апреля (перечень)

Какие медуслуги и анализы стали бесплатными с 1 апреля (перечень)

С 1 апреля обновились списки бесплатных услуг в рамках программы медицинских гарантий. В ней предусмотрено 36 пакетов медицинских услуг, среди которых есть даже вакцинация от коронавируса.

А ведение беременности в амбулаторных условиях и стоматологическая помощь взрослым и детям теперь выделены в отдельные пакеты услуг. «Одесская жизнь» собрала всю последнюю информацию о том, как нас будут теперь лечить и обследовать.

Амбулаторная помощь

Медицинский пакет амбулаторной помощи называется «Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях». По сравнению с 2020 годом, теперь прописан перечень лабораторных и инструментальных исследований, которые пациент может получить бесплатно:

  • консультации врачей узкой специализации. В том числе установка или снятие диагноза, назначение или коррекция медикаментозного лечения, динамическое наблюдение за больными хроническими заболеваниями;
  • необходимые лабораторные исследования в соответствии с тем медицинским направлением, в котором работает заведение;
  • инструментальные исследования — при условии наличия необходимого оборудования и специалистов в учреждении;
  • медпомощь в условиях дневного стационара и при обращении в травмпункты;
  • хирургические операции в амбулаторных условиях;
  • медико-генетическое консультирование и лабораторное генетическое обследование пациентов с подозрением на наследственную или врожденную патологии;
  • обязательные профилактические осмотры учащихся средних учебных заведений, а также детей до шести лет;
  • справки, больничные листы и направления для прохождения медико-социальной экспертизы.

Помимо этого, в перечень бесплатных медицинских услуг входит лечение ВИЧ и его диагностика, лечение туберкулеза и реабилитация больных, медицинская реабилитация для детей (от трех лет) и взрослых с поражением двигательного аппарата или нервной системы. В реабилитацию будет входить обез­боливание и психологическая помощь.

Стоматология

стоматолог

Еще один новый пакет «Программы медгарантий-2021» — стоматологическая помощь (кроме ортодонтических процедур и протезирования, они будут платными). В перечень бесплатных услуг вошли:

  • первичный осмотр;
  • ургентная стоматологическая помощь детям и взрослым;
  • оказание плановой стоматологической помощи детям;
  • инструментальные исследования;
  • обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;
  • вызов бригады экстренной медицинской помощи при необходимости;
  • проведение обязательных профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до шести лет.

Какие еще бесплатные услуги нам доступны?

Вводится новый пакет для мобильных психиатрических бригад — они будут оказывать помощь пациенту дома. После завершения острого течения болезни пациенты могут продолжать лечение амбулаторно.

Бесплатной по-прежнему будет помощь при остром инсульте и инфаркте миокарда, из новшеств — в список услуг вошли питание пациентов в стационарах, обеспечение лекарствами и медизделиями, консультации с врачами других специальностей.

Из обследований бесплатно можно сделать маммографию, бронхоскопию, колоноскопию, цистоскопию. Государство будет оплачивать лечение пациентов гемодиализом, химиотерапевтическое и радио­логическое лечение онкозаболеваний.

 Важно! Для того чтобы воспользоваться бесплатными услугами, у пациента должна быть подписана декларация с семейным врачом. Получить услуги можно только по направлению в учреждении, у которого есть контракт с Нацслужбой здоровья. Кроме того, пациент самостоятельно не выбирает, какие именно анализы или обследования ему нужно делать — это делает врач. Направление не нужно в случае обращения к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу, фтизиатру, педиатру.

Ранее мы публиковали список больниц Одесской области, в которых делают бесплатные операции.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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