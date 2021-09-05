Если, понервничав, вы чувствуете тяжесть в голове, как будто ее сдавили металлическим обручем или тисками, – это характерный симптом патологии, которая называется головной болью напряжения.

Отчего она возникает и чем отличается от других видов головной боли, – например, мигрени, рассказала невролог высшей категории, заведующая неврологическим отделением днепровской горбольницы №5 Оксана Щитник.

Головная боль напряжения

Головная боль напряжения (ГБН) – это наиболее распространенная форма первичной головной боли (то есть возникающей самостоятельно, а не как симптом других заболеваний), которая периодически может беспокоить каждого человека. Женщины страдают от ГБН чаще мужчин, иногда она наблюдается даже у детей.

Основная причина возникновения головной боли такого типа – это стресс или психоэмоциональное напряжение. ГБН не несет угрозы жизни и здоровью, но может доставлять ощутимый дискомфорт и существенно ограничивать вашу активность.

Головную боль напряжения разделяют на эпизодическую (приступ длится от получаса до нескольких суток) и хроническую (боли беспокоят человека больше 15 дней в месяц).

Причины проблемы

Помимо острого или хронического стресса, спровоцировать возникновение ГБН способны также повышенная тревожность, депрессия, физическое и умственное переутомление, длительное напряжение глаз. Опасны в этом смысле и проблемы с осанкой, и частое пребывание в неудобной позе, при которой затекают мышцы и связки головы, шеи, плеч. Иногда выступить катализатором появления боли может нарушение функции височно-нижнечелюстного сустава.

К факторам риска также относятся резкое изменение погодных условий, прием алкоголя, голод или переедание, пребывание в душном помещении, недосыпание, злоупотребление анальгетиками.

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Тревожные симптомы

Характерным проявлением ГБН считается легкая или умеренная по интенсивности боль, начинающаяся в затылочной или лобной областях (с двух сторон), а затем равномерно распространяющаяся по всей голове. Часто пациенты сравнивают этот тип боли с ощущением сдавливающего обруча или тесной каски, сжимающей голову.

Боль может быть тупой, ноющей, сопровождаться повышенной чувствительностью кожи головы, напряжением в мышцах шеи и плеч, дискомфортом в глазах или даже болевыми ощущениями при движении глазных яблок. Иногда возникает нечеткость зрения.

Но в отличие от мигрени, при ГБН не наблюдается тошноты и рвоты, головная боль не усиливается при воздействии раздражителей (резкого света, звука или запаха) и при физической активности. Иногда умеренные физические нагрузки при ГБН даже способствуют улучшению самочувствия.

Что делать?

Если симптомы головной боли напряжения возникают у вас нечасто, вы понимаете их причину (стрессовая ситуация, бессонная ночь), и после отдыха голова самостоятельно приходит в норму – к врачу (терапевту или неврологу) можно не обращаться. Идти за медицинской помощью стоит в случае хронической ГБН (когда голова болит неделями и месяцами), если изменился характер или локализация боли (нужно исключить другие, более опасные заболевания), если она стала мешать нормальному качеству жизни.

Диагноз ГБН обычно ставится на основании жалоб больного, анализа причины возникновения и интенсивности боли. Также рекомендованы МРТ головного мозга и обследование шейного отдела позвоночника, позволяющие исключить другие патологии.

При головной боли напряжения не всегда необходимы медикаменты, облегчение могут принести даже такие простые меры, как полноценный отдых или сон, массаж головы и шейно-воротниковой зоны, контрастный душ или теплая ванна, прогулка на свежем воздухе.

При сильных болях рекомендуется эпизодический прием обезболивающих препаратов. Но при хронической ГБН врачом назначается системная профилактическая терапия (это могут быть антидепрессанты, миорелаксанты и так далее). Также могут помочь психотерапия и физиопроцедуры.

Учимся расслабляться

Для профилактики ГБН необходимо научиться расслабляться. Для этого освойте успокаивающие дыхательные упражнения, базовые асаны йоги, техники медитации или аутотренинга.

Очень важна для предупреждения приступов головной боли напряжения и физическая активность. Поэтому выберите подходящий для себя вид регулярной физической нагрузки (спортзал, плавание, бег трусцой или хотя бы длинные пешие прогулки) и тренируйтесь минимум 2 раза в неделю.

Ирина Лебединец

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