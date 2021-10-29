Спроси у доктора: как бороться с осенним авитаминозом?

Какие признаки дефицита витаминов в организме и что с этим делать, «Одесская жизнь» узнавала у диетолога Натальи Ходеевой.

Осенью в супермаркетах, магазинах и на рынках полно сезонных овощей и фруктов. Так что сейчас недостатка в натуральных витаминах и полезных микроэлементах нет. Однако есть случаи, когда может все-таки возникнуть такая проблема. Что делать если у вас авитоминоз, рассказала диетолог Наталья Ходеева.

Авитаминоз или гиповитаминоз?

В массовом сознании понятие «авитаминоз» связывают с нехваткой витаминов. На самом деле такое состояние называется гиповитаминозом. А вот авитаминоз является серьезным заболеванием, которое развивается при острой нехватке какого-либо определенного витамина.

Как рассказала Наталья Ходеева, нехватка витаминов может проявляться зимой или весной, когда на прилавках ограниченное количество овощей, фруктов и зелени.

— Сейчас огромное количество зелени, фруктов и овощей. Все они полностью дозревшие и напитаны полезными веществами. Поэтому у здорового человека осенью недостатка в витаминах быть не может.Но если плохо работает система ЖКТ, наблюдается низкая кислотность, недостаточная ферментация, не хватает желчи или проблемы с кишечником — все эти нарушения могут препятствовать нормальному усвоению витаминов и минералов.

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Какие симптомы авитоминоза?

Среди частых признаков гиповитаминоза встречаются:

бессонница, сонливость;

быстрая утомляемость;

выпадение волос;

ломкость и расслоение ногтей;

шелушение и сухость кожи; судороги;

ухудшение аппетита;

головные боли.

Что делать, если не хватает витаминов?

Если вы заметили у себя повышенное выпадение волос, не стоит сразу бежать в аптеку за комплексом витаминов, который вам посоветовала подружка или вы увидели в рекламе. Сначала нужно выяснить причину.

— Возможно, организм и не нуждается в дополнительных фармацевтических витаминах. Ведь может возникнуть передозировка, а от этого будет только хуже. Если уже есть проблема, то необходимо обратиться к врачу и рассказать о симптомах. Доктор определит, какие вам необходимо сдать анализы, — говорит диетолог. — Нужно еще учитывать, что фармацевтические витамины усваиваются всего на 20-30%. Поэтому рацион лучше пополнять все-таки натуральными продуктами. Питание можно сбалансировать таким образом, что в организм будет поступать достаточное количество нужных элементов.

Если же врач диагностирует заболевание, требующее соблюдения диеты, то в таком случае пациенту вместе с медикаментозным лечением может быть назначен комплекс витаминов для поддержания организма.

— Нельзя забывать, что аптечные витамины, помимо полезных элементов, содержат и другие химические вещества, отвечающие за структуру, форму таблетки, различные консерванты, которые могут накапливаться в печени в виде токсинов. Если вы считаете, что вам не хватает какого-либо витамина, то лучше в этом сначала убедиться, сдав анализ. Это можно сделать в лаборатории даже без направления врача, — рассказала диетолог.

Рецепт витаминного обеда

Рагу из сезонных овощей

Ингредиенты: баклажан – 1 шт.; перец болгарский – 2 шт.; лук – 2 шт.; кабачок – 1 шт.; помидоры – 4 шт.; бульон – 150 мл; растительное масло – 3 ст.л.; соль и перец – по вкусу; базилик – 2 ст.л. свежего нарезанного; чеснок – 2 зубчика.

Как готовить? Вымойте и очистите овощи. Порежьте баклажан кубиками, посолите и залейте водой. Через 10 минут воду слейте. Перец, кабачок, помидоры и лук порежьте кубиками. Далее на масле спассеруйте лук. Добавьте к нему баклажаны и тушите 5 минут, после добавьте перец и кабачок еще на 5-7 минут. Далее добавьте помидоры и бульон. Накройте крышкой и тушите 20 минут на маленьком огне. В конце посыпьте базиликом, мелко нарезанным чесноком, посолите и поперчите.

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