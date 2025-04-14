Людей на Дерибасовской собралось столько, что, кажется, здесь был весь город. И все становились участниками событий… Реконструкция событий далекого растянулась почти по всей главной улице города.

БФ «Добрый самарянин» провел действительно масштабную Пасхальную реконструкцию. И хотя сама она началась позже указанного времени, никто не расходился. Напротив: людей становилось все больше и больше.

Иисус… Иуда… Царь Ирод… Римские легионеры и тот так называемый суд – все перед глазами многих-многих людей.

Иисус следует своим путем скорби и невыразимой боли за судьбу людей… Библейская история оживает на глазах…

Да, Дерибасовская стала неузнаваемой. А вот протиснуться, чтобы увидеть все, фактически невозможно. И любая локация становилась фотозоной.

А путь длинный, локаций много, каждая из них – это своеобразный отрезок из жизни Иисуса. Здесь его встречают с большой радостью («Спаситель идет!»), а потом все меняется: толпа людей из далекого прошлого оживает еще одной великой трагедией…

В БФ «Добрый самарянин» рассказывают: костюмы для реконструкции были выполнены по старинным образцам на основе иконографии. Добавим, что эта полная Пасхальная реконструкция на главной улице города – уже вторая с начала полномасштабной войны.

Как это все выглядело – смотрите на наших фото:

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