Людей на Дерибасівській зібралось стільки, що, здається, тут було усе місто. І всі ставали учасниками тих подій… Реконструкція подій далекого розтягнулась майже по всій головній вулиці міста.

БФ «Добрий самарянин» провів дійсно масштабну Великодню реконструкцію. І хоча сама вона почалась пізніше зазначеного часу, ніхто не розходився. Навпаки: людей ставало все більше і більше.

Ісус… Юда… Цар Ірод… Римські легіонери й той так званий суд – все перед очима багатьох-багатьох людей. Ісус слідує своїм шляхом скорботи та невимовного болю за долю людей… Біблійська історія оживає на очах…

Так, Дерибасівська стала невпізнаною. А ось протиснутись, аби побачити все, фактично неможливо. І кожна локація ставала фотозоною. А шлях довгий, локацій багато, кожна з них ― це своєрідний відрізок з життя Ісуса.

Тут його зустрічають з великою радістю («Спаситель іде!»), а потім все змінюється: людський натовп з далекого минулого оживає ще однією великою трагедією…

У БФ «Добрий самарянин» розповідають: костюми для реконструкції були виконані за старовинними зразками на основі іконографії.

Додамо, що ця повна Великодня реконструкція на головній вулиці міста – вже друга з початку повномасштабної війни.

Як це все виглядало – дивіться на наших світлинах:

Фото авторки