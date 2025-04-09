Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Как поясняют организаторы мероприятия, Пасхальная реконструкция – это уникальное историческое воспроизведение библейских событий последних часов жизни Иисуса Христа, состоявшихся более двух тысяч лет назад в Иерусалиме.

«Зрители и участники получат возможность почувствовать себя частью истории, узнать больше о культуре и быте той эпохи, почувствовать драматизм событий, изменивших историю человечества», – отмечается в сообщении.

Место действия – улица Дерибасовская. Начало – в 16:00.

О том, как проходило подобное мероприятие в прошлом году, вы можете узнать из материала «Одесской жизни»:

Одесситы погрузились в события далекого прошлого: Пасхальная реконструкция на Дерибасовской (фоторепортаж).