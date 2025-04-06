Сейчас это улица Вячеслава Черновола

В исторической части города, от Большой Арнаутской до Пантелеймоновской улиц, есть в Одессе улица Вячеслава Черновола. Таковой она стала в 2008 году. О жизни этого вошедшего в историю нашего государства Гражданина с большой буквы прочитайте, пожалуйста, в нашем материале: «Вячеслав Черновол: 24 года со дня смерти украинского диссидента»

А здесь мы с вами припомним прежнее название этой улицы. Давным-давно она называлась Новой, затем – улицей Соколовской. Так вот, Софья Ивановна Соколовская родилась в 1894 году в Одессе, была она большевиком, профессиональным революционером, так что год ее смерти – 1938-й – говорит о многом. А еще она была организатором кинопроизводства, директором киностудии «Мосфильм».

Дочь революционерки

Родители ее – одесский адвокат и служащая городской бактериологической станции – в молодости активничали в народническом движении, мать даже подверглась административной ссылке.

Понятно, что яблоко от яблони… Уже в гимназии Софья попала в круг революционно настроенной молодежи, и пошло-поехало. В 1915 году вступила в ленинскую партию большевиков, с 1917-го – в «верхах» революционной власти в Чернигове.

Прямо со II съезда КП(б)У была отправлена в Одессу для организации антивоенной и интернациональной агитации среди солдат и матросов экспедиционного корпуса стран Антанты. С ноября 1918-го была секретарем Одесского подпольного обкома КП(б)У, редактором газеты «Коммунист», одним из организаторов и руководителей «Иностранной коллегии», которая вела революционную пропаганду в войсках Антанты. Дважды ее арестовывали белогвардейцы, но Елена Кирилловна (это была кличка подпольщицы) бежала.

Директор «Мосфильма»

После Гражданской войны много лет трудилась на высоких постах, на партийной работе в россии. Была делегатом двух партсъездов, а с 1930 по 1934 годы занимала очень «интересный» пост председателя Центральной комиссии по ЧИСТКЕ советского аппарата. Потом руководила отделом изб-читален (это типа сельских библиотек) Наркомата просвещения РСФСР.

С июня 1937 года она – директор киностудии «Мосфильм». При запрете фильма Сергея Эйзенштейна «Бежин луг» на нее была возложена ответственность за затяжку с прекращением работы над фильмом и «недопустимую рекламу и шумиху, которые создавались вокруг этой постановки, вводившей в заблуждение общественное мнение».

Сейчас сложно понять, чем не подошло «партии и правительству» видение Эйзенштейном легшей в основу сюжета «Бежина луга» истории с «пионером- героем» Павликом Морозовым, который ради «красной» идеи угробил своего отца.

В той ситуации Эйзенштейн отделался малой кровью: ему пришлось выступить с публичным самобичеванием в газете. А еще автор «лучшего фильма всех времен и народов» («Броненосец «Потемкин») был отлучен от преподавательской работы.

Сначала расстреляли, потом улицу назвали

Всех собак спустили на Соколовскую. 2 октября 1937 года ее «зачистили». Она была арестована вместе с мужем, завсельхозотделом ЦК ВКП(б), по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной организации. Сразу же шавки из газеты «Советское искусство» охарактеризовали ее деятельность на «Мосфильме», как направленную, «чтобы в кинопроизведениях оклеветать и оболгать советскую действительность».

«Французской шпионкой» назвал ее сталин в беседе с болгарским коммунистом Георгием Димитровым 7 ноября 1937 года. Обвинительный приговор был вынесен в августе 1938 года. Расстреляли Софью Соколовскую в тот же день… «Зачистили»… Что ж, стандартная для той ужасной эпохи судьба типа «за что боролась, на то и напоролась».

Реабилитировали Соколовскую в 1956 году. Посмертно. И назвали в ее честь улицу.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса