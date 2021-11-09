Как 100 лет назад «революционные» террористы собирали в Одессе бомбы

Софья Соколовская была одесситкой и родилась в семье адвоката. Ее родители участвовали в народовольческих кружках, так что дочка усвоила революционные идеи с пеленок. Она училась в Петербургском мединституте и на юридическом факультете Бестужевских курсов.

В 1918 году Соколовская вела подрывную деятельность, агитируя солдат Антанты за «мировую революцию». Немцы назначили за ее голову большую премию. Когда ее пришли арестовывать немецкие жандармы, она разыграла целый спектакль. Сказала, что Соколовской нет дома, а она ее подруга, и предложила помочь с обыском. Когда немцы опомнились, было поздно — Соколовская сбежала.

В Одессе она распространяла листовки среди иностранных военных и строчила заметки в подпольной газете. Ее дважды арестовывали и оба раза она умудрялась бежать. Весной 1919 года она фактически стала руководителем Одессы — секретарем губкома партии. Правда, продолжалось это недолго. Одесским пролетариатом Соколовская была очень недовольна и даже написала об этом Сталину, использовав не слишком интеллигентные выражения.

В 1919 году в город вошли белогвардейцы, и Соколовскую арестовали прямо на улице. Газеты сообщили о ее расстреле, однако она осталась жива. Выехала в Италию, а потом во Францию, где «работала по специальности» — координировала связь провинциальных французских коммунистов с парижскими. В 1935 году ее назначили директором «Мосфильма», а уже в 1937-м арестовали. Пытаясь реабилитировать себя, она донесла на мужа, но это не помогло: Сталин назвал ее «французской шпионкой», после чего ее, разумеется, расстреляли.