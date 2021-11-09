Как 100 лет назад «революционные» террористы собирали в Одессе бомбы
Ирина СОРОКИНА • Фото: из открытых источников
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Софья Соколовская: директор «Мосфильма» и «французская шпионка»
Софья Соколовская была одесситкой и родилась в семье адвоката. Ее родители участвовали в народовольческих кружках, так что дочка усвоила революционные идеи с пеленок. Она училась в Петербургском мединституте и на юридическом факультете Бестужевских курсов.
В 1918 году Соколовская вела подрывную деятельность, агитируя солдат Антанты за «мировую революцию». Немцы назначили за ее голову большую премию. Когда ее пришли арестовывать немецкие жандармы, она разыграла целый спектакль. Сказала, что Соколовской нет дома, а она ее подруга, и предложила помочь с обыском. Когда немцы опомнились, было поздно — Соколовская сбежала.
В Одессе она распространяла листовки среди иностранных военных и строчила заметки в подпольной газете. Ее дважды арестовывали и оба раза она умудрялась бежать. Весной 1919 года она фактически стала руководителем Одессы — секретарем губкома партии. Правда, продолжалось это недолго. Одесским пролетариатом Соколовская была очень недовольна и даже написала об этом Сталину, использовав не слишком интеллигентные выражения.
В 1919 году в город вошли белогвардейцы, и Соколовскую арестовали прямо на улице. Газеты сообщили о ее расстреле, однако она осталась жива. Выехала в Италию, а потом во Францию, где «работала по специальности» — координировала связь провинциальных французских коммунистов с парижскими. В 1935 году ее назначили директором «Мосфильма», а уже в 1937-м арестовали. Пытаясь реабилитировать себя, она донесла на мужа, но это не помогло: Сталин назвал ее «французской шпионкой», после чего ее, разумеется, расстреляли.
Александр Фельдман: покупал оружие у Мишки Япончика
Фельдман был профессиональным революционером и анархистом. Сын зажиточных родителей из Бессарабии, он учился в одесской гимназии на Пушкинской, 18. Кстати, вместе с ним там учился и другой деятель революции — Ян Гамарник. Затем Фельдман поступил в Новороссийский университет, но был уличен в антиправительственной деятельности и приговорен к каторге. Когда освободился, родители отправили его в Америку, где Фельдман познакомился с анархистами и проникся их идеями.
В августе 1918 года Фельдман вместе с Хворостиным воевал в «Коммунистическом батальоне», а когда его разбили, оказался у батьки Махно. Название батальона очень смущало батьку, поэтому он отнесся к прибывшим без особой любви. И революционеры предпочли отправиться в Одессу, которую уже заняли интервенты.
В Одессе Фельдман связался с подпольным ревкомом и стал его секретарем. Члены ревкома не брезговали дружбой с бандитами и тесно «сотрудничали» с Мишкой Япончиком, который по дешевке продавал большевикам и анархистам ворованное оружие. Кстати, в то время одной из самых «революционных» идей Фельдмана стало предложение использовать буржуев вместо лошадей.
Через год Фельдмана застрелили прямо на улице, рядом с домом на Базарной, 83. Сначала его даже не смогли опознать, так как он отпустил бороду и тщательно гримировался. Виновных так и не нашли. После революции вплоть до 1941 года его имя носил нынешний Приморский бульвар, о чем упоминали даже Ильф и Петров в «12 стульях».
Андрей Желябов: убежденный террорист
Среди тех, кто выносил смертный приговор царю, был и Андрей Желябов. Родом он был из бывших крепостных, из села Горностаевка Таврической губернии. Дед обучил мальчика чтению, и помещик отдал его в гимназию. Потом Желябов поступил на юридический факультет Новороссийского университета, где занялся «борьбой с самодержавием», за что был исключен из числа студентов. Зарабатывал репетиторством, несколько раз переезжал, жил под Киевом, потом переехал в Одессу. Гражданской женой Желябова была еще одна «пламенная революционерка» Софья Перовская.
Желябова несколько раз арестовывали, судили и даже оправдали, но он все равно продолжал революционную агитацию, в основном среди крестьян. Правда, большинству крестьян на революционные идеи было плевать, поэтому Желябов решил, что расшевелить народ можно только силовыми методами. Кстати, горькая ирония судьбы — если бы не реформа Александра II по отмене крепостного права, быть бы Желябову до конца своих дней собственностью помещика. Однако это не помешало ему стать одним из организаторов убийства Александра II. В самом теракте Желябов участия не принимал — его арестовали за два дня до этого. Однако убежденный террорист потребовал, чтобы его судили вместе с цареубийцами.
Николай Кибальчич: «злой гений»
Кибальчич принадлежал к старому сербскому роду. Он родился в провинциальном украинском городке Коропе, в семье священника, однако это не помешало ему создавать бомбы, от которых гибли невинные люди. Учился Кибальчич сначала на инженера путей сообщения, потом в медико-хирургической академии. Там он и начал участвовать в революционных кружках. Среди своих он был известен под кличкой Техник, так как был талантливым изобретателем.
В Одессе Кибальчич с «коллегами» готовил покушение на Александра II. Все было по-взрослому: несколько народовольцев устроили заочный суд и вынесли царю смертный приговор. В наш город Кибальчич прибыл с Верой Фигнер — по легенде, они были купеческой семьей Иваницких. Сняли квартиру на Екатерининской, 66, и, вероятно, дали дворнику взятку, чтобы он не сообщал о новых жильцах в полицию. В одном из саквояжей «супруги» привезли несколько килограммов взрывчатки и собирали бомбы прямо в квартире. В свободное время Фигнер и Кибальчич формировали в Одессе ячейку народовольцев, а заодно и обучали неофитов взрывотехнике.
В тот раз одесское покушение на царя не удалось, поэтому Кибальчич и Фигнер приехали в Одессу через год. Теперь они арендовали бакалейный магазинчик на Пушкинской, 47, где днем торговали, а ночью делали подкоп под улицей, по которой должен был проследовать императорский кортеж. Там собирались заложить бомбу. Однако император передумал ехать в Одессу. Тогда Фигнер предложила взорвать одесского генерал-губернатора Тотлебена — не пропадать же зря взрывчатке! Но Тотлебену повезло — его успели перевести в другой город. А подкоп революционеры замуровали до лучших времен. Когда Кибальчича арестовали, он за несколько дней до казни написал труд о создании пилотируемого ракетного летательного аппарата, предвосхитив разработки Циолковского.
Самые известные теракты в Одессе
С начала прошлого века по всей стране активизировались народовольцы и анархисты. В Одессе они устроили несколько кровавых терактов. Одну из бомб швырнули в толпу на Соборке, там погибло 16 солдат и казаков. В кафе Либмана анархисты взорвали пять бомб, от взрыва погибли и были ранены более 20 человек. Шесть боевиков бросили бомбу в магазин Бомзе на Александровском проспекте — за то, что владелец отказался давать деньги «на революцию». Террористы обнаглели до того, что сбросили бомбу даже в дымоход жандармского управления, которое помещалось в доме Баржанского на Ришельевской улице. Правда, ее вовремя заметили и она не взорвалась.
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