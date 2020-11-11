«Одесса, мой солнечный город»… Сегодня эта строчка неофициального гимна одесситов, возможно, имеет шанс стать фактом городского жилищного хозяйства. В Одессе стартовал проект «Солнечный город», предполагающий установку на крышах многоэтажек солнечных батарей. Корреспондент «Одесской жизни» побывала на месте событий, увидела все своими глазами и узнала, насколько это выгодно для жильцов и могут ли городские ОСМД устанавливать собственные солнечные электростанции.

Как «зеленая» энергетика крыши ремонтирует

О проекте «Солнечный город» мэрия заявила еще в феврале. Правда, из-за все того же коронавируса денег в бюджете на установку солнечных батарей не нашлось. Потому занялась перспективным проектом управляющая компания «Суворовский».

Устанавливать солнечные батареи на крышах многоэтажек компания взялась за свой счет. А зарабатывать решили, продавая излишки произведенной электро­энергии в городские сети по «зеленому» тарифу – специально разработанному государством для ее закупки у владельцев солнечных и ветровых электростанций. Для солнечных электростанций, размещенных на крышах зданий, он составляет 4,54 гривны за кВтч.

Будет ли направляться часть прибыли от продажи в городскую казну – узнать у руководства УК «Суворовский» так и не удалось. Но город от внедрения проекта все же выгоду получит.

Во-первых, компании за свой счет придется отремонтировать крыши домов, на которых она планирует установить солнечные батареи. Так что налицо – привлечение средств для ремонта муниципального жилого фонда. К тому же есть бонус и для экологии. Ведь будет снижаться потребление электроэнергии, выработанной традиционным способом. Что, конечно же, поспособствует сокращению чрезмерного выброса в атмосферу углекислого газа. А значит – хоть как-то внесет лепту в обеспечение экологического равновесия на планете.

Часть прибыли от солнечной электростанции – на благоустройство дома

Полгода назад первый «солнечный дом» в Одессе появился по адресу: ул. Капитана Кузнецова, 114.

– С управляющей компанией мы дружим. У нас есть инициативная группа, которая тесно общается с ее руководством, — рассказал житель дома Юрий Николаевич. – Хотя первое их предложение об установке солнечных батарей нам было не совсем выгодно. Но в конечном итоге договорились до такого варианта: они ставят солнечные батареи за свой счет, полностью ремонтируют крышу и следят, чтобы она не протекала, а также – полностью заменяют трубы в подвале и окна, которые уже 40 лет не менялись. По плану, все эти ремонтные работы должны были провести еще в 2013 году. Но результат мы получили только после установки на крыше дома солнечных батарей. К тому же компания и ливневку поставила во дворе. Так что «Солнечный город» для всех выгоден.

– В каждую квартиру приходили из «Суворовского» и разъясняли, что и как будет. Собирали подписи жильцов о согласии на установку солнечной батареи, – вспоминает проживающая в доме Оксана. – Потом крышу отремонтировали, поменяли кабели. И сегодня в коридорах подъездов мы пользуемся освещением от солнечных батарей, в квартирах – по-прежнему обычным электричеством. А 25% прибыли, которую компания получает от продажи энергии, производимой установленной на крыше солнечной электростанцией, идет на обслуживание нашего дома.

Сегодня на крыше дома на улице Капитана Кузнецова, 114, электроэнергию генерируют 204 солнечные панели. Общая мощность солнечной электростанции – 56 киловатт в час.

– Солнечная электростанция уже успела выработать 48 мегаватт энергии, — рассказал директор Управляющей компании «Суворовский» Виталий Попович. – В денежном выражении – это почти 280 тысяч гривен. Так что, по предварительным подсчетам, к концу года на счету дома, на крыше которого мы установили панели, может оказаться порядка 80 тысяч гривен. Сегодня ремонтируются крыши еще трех домов, на которых в ближайшее время будут установлены солнечные электростанции. А в будущем планируем разместить такие же на 11 многоэтажках – оборудование для их установки уже закуплено.

Заработать на «зеленой» энергетике жителям нашего города вполне реально. А если и не заработать, то значительно сэкономить на ремонте и благоустройстве своих многоэтажек. Недаром Евросоюз сегодня «перезапускает» свою изрядно пострадавшую от коронакризиса экономику под девизом «Инвестируем в «зеленую» Европу!»

ОСМД: сдается в аренду крыша

Заинтересовала экологичная солнечная энергетика и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Правда, на Одесчине до сих пор ни одно из них свою солнечную электростанцию не установило. О том, может ли ОСМД создать собственную солнечную электростанцию и на ней зарабатывать, рассказал президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов.

– ОСМД – неприбыльная организация, и зарабатывать на продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу не может, – объяснил Станислав. – Но у объединения есть другие пути получения выгоды от солнечной энергии. Во-первых, создание маломощной станции с системой аккумулирования – для экономии электроэнергии на общедомовые нужды. Например, для нагрева воды. К тому же на такие энергоэффективные программы можно получить грант или безвозвратное финансирование от государства.

Во-вторых, чтобы соорудить солнечную электростанцию на крыше многоэтажки, ее можно сдать в аренду жильцу-инвестору. Если, конечно, в уставе ОСМД предусмотрено «Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества». К тому же необходимо согласие на аренду не менее 75% совладельцев. Для этого проводится собрание ОСМД и собираются подписи. Получив согласие, арендатор должен взять на себя ответственность за ремонт арендованной части крыши и поддержание ее в надлежащем состоянии. А в документах – указать собственника квартиры. Договор с РЭС будет заключаться непосредственно от его имени. Однако полностью отключаться от сети и переходить на солнечную энергию ОСМД эксперт считает нецелесообразным.

– Ведь в большинстве квартир – не такое большое потребление электроэнергии. При этом установка солнечной батареи на крыше многоэтажки – это хорошая инвестиция, которая может окупиться в течение 5 лет, – уверяет Станислав Драганов.

Если захотите установить солнечные панели

Если совладелец ОСМД решил взять в аренду крышу многоэтажки и создать там солнечную электростанцию, для заключения договора с «Облэнерго» он должен предоставить следующие документы: