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Сокровища Олейника: как в Левадовке занимаются экспонатами известного украинского поэта и юмориста

Сокровища Олейника: как в Левадовке занимаются экспонатами известного украинского поэта и юмориста

Старшему поколению читателей, да и младшей поросли, влюбленной в украинскую литературу, вряд ли надо объяснять, кто такой Степан Олейник.

Стихи Степана Олейника, юморески, фельетоны в течение десятилетий не сходили со страниц газет, журналов, волн радиоэфира, а книги поэта-юмориста, изданные многомиллионными тиражами, зачитывались «до дыр». Популярность художника была просто поразительной.

О Левадовке — любимом селе поэта

рушник и вышиванка поэта

рушник и вышиванка поэта

Имя Степана Ивановича объединило Киев, Одессу, Левадовку, Пасицелы и Балту, как та речушка Тилигул, на берегу которой прошли его детские годы.

Принимай, Левадовка любимая,

И поприветствуй сегодня снова

Гостей Олейника Степана,

Что берегут его любовь.

Эти слова написаны лауреатом премии имени Степана Олейника поэтом Василием Кравчуком о небольшом селе Левадовка, прославленном на всю Украину своим Межрегиональным литературно-художественным фестивалем юмора и сатиры «Степанова весна». О селе, где с 1909-го по 1926 год жил Степан Иванович Олейник, преисполнялся жизненной мудрости, куда каждое лето возвращался, чтобы набраться сил.

Создание народного музея Смехотворца

В. Панкова проводит экскурсию в усадьбе С. Олейника

В. Панкова проводит экскурсию в усадьбе С. Олейника

Мемориальный музей Степана Олейника в Левадовке открылся 3 апреля 1983 года, в день рождения поэта, в помещении бывшей земской школы, где учился маленький Степан. Постепенно школьный музей превратился в самобытное просветительско-художественное заведение национального уровня. В экспозиции представлены личные вещи, фотографии и рукописи писателя.  Первые годы им занималась сестра писателя, сельская учительница Оксана Ивановна. После нее эстафету подхватила молодая преподавательница украинского языка и литературы Левадовской школы Валентина Панкова, уроженка села Романова Балка. И с 1985 года ревностно бережет память о выдающемся левадовце.

Указом Президента Украины от 21 августа 2015 года Валентина Панкова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины».

Попав под юрисдикцию Одесского литературного музея, левадовская сокровищница получила второе дыхание.

музей Левадовка

К 100-летнему юбилею со дня рождения украинского литератора помещение было отремонтировано. Одесские музейщики под руководством директора Татьяны Липтуги осовременили музейную экспозицию, гармонично переплетя историю села с жизнью и творчеством всенародного любимца.

Также была возрождена и усадьба писателя.

Каждую весну многочисленные гости — родственники писателя, коллеги по перу, артисты и земляки — спешат в музейную горницу, где ее неизменный директор Валентина Панкова увлекательно рассказывает о Степане Олейнике. Три фолианта отзывов хранят бесценные записи гостей из многих уголков Украины и зарубежья.

О еще одном известном левадовце

В. Панкова на могиле С. Олейника

В. Панкова на могиле С. Олейника

Зимой, в день годовщины смерти Степана Олейника, Валентина Панкова побывала на его могиле на Байковом кладбище в Киеве и возложила живые цветы.

Делясь планами, она поведала, что было бы хорошо отвести под музей все помещение (в другом крыле функционирует школьная столовая). Ведь экспонаты уже не помещаются в трех выставочных залах. Также требует второго возрождения усадьба писателя. Наравне с этим Валентина Феодосиевна ходатайствует об обустройстве в селе, в отдельном здании, еще одного — уже художественного — музея для размещения картин знаменитого левадовца, одесского театрального художника, дальнего родственника Олейников Николая Вилкуна.

— Слово Степана Олейника, его бессмертие — в бессмертии народа. Спасибо вам, земляки Степана Ивановича, за то, что вы создали музей и своим словом озвучили его. В нем ваша душа, ваше сердце, ваша память… А память — это вечность!, — сказал член Национального союза писателей Украины Иван Дузь.

Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ
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