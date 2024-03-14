Сокровища Олейника: как в Левадовке занимаются экспонатами известного украинского поэта и юмориста

Стихи Степана Олейника, юморески, фельетоны в течение десятилетий не сходили со страниц газет, журналов, волн радиоэфира, а книги поэта-юмориста, изданные многомиллионными тиражами, зачитывались «до дыр». Популярность художника была просто поразительной.

О Левадовке — любимом селе поэта

Имя Степана Ивановича объединило Киев, Одессу, Левадовку, Пасицелы и Балту, как та речушка Тилигул, на берегу которой прошли его детские годы.

Принимай, Левадовка любимая,

И поприветствуй сегодня снова

Гостей Олейника Степана,

Что берегут его любовь.

Эти слова написаны лауреатом премии имени Степана Олейника поэтом Василием Кравчуком о небольшом селе Левадовка, прославленном на всю Украину своим Межрегиональным литературно-художественным фестивалем юмора и сатиры «Степанова весна». О селе, где с 1909-го по 1926 год жил Степан Иванович Олейник, преисполнялся жизненной мудрости, куда каждое лето возвращался, чтобы набраться сил.

Создание народного музея Смехотворца

Мемориальный музей Степана Олейника в Левадовке открылся 3 апреля 1983 года, в день рождения поэта, в помещении бывшей земской школы, где учился маленький Степан. Постепенно школьный музей превратился в самобытное просветительско-художественное заведение национального уровня. В экспозиции представлены личные вещи, фотографии и рукописи писателя. Первые годы им занималась сестра писателя, сельская учительница Оксана Ивановна. После нее эстафету подхватила молодая преподавательница украинского языка и литературы Левадовской школы Валентина Панкова, уроженка села Романова Балка. И с 1985 года ревностно бережет память о выдающемся левадовце.

Указом Президента Украины от 21 августа 2015 года Валентина Панкова удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины».

Попав под юрисдикцию Одесского литературного музея, левадовская сокровищница получила второе дыхание.

К 100-летнему юбилею со дня рождения украинского литератора помещение было отремонтировано. Одесские музейщики под руководством директора Татьяны Липтуги осовременили музейную экспозицию, гармонично переплетя историю села с жизнью и творчеством всенародного любимца.

Также была возрождена и усадьба писателя.

Каждую весну многочисленные гости — родственники писателя, коллеги по перу, артисты и земляки — спешат в музейную горницу, где ее неизменный директор Валентина Панкова увлекательно рассказывает о Степане Олейнике. Три фолианта отзывов хранят бесценные записи гостей из многих уголков Украины и зарубежья.

О еще одном известном левадовце

Зимой, в день годовщины смерти Степана Олейника, Валентина Панкова побывала на его могиле на Байковом кладбище в Киеве и возложила живые цветы.

Делясь планами, она поведала, что было бы хорошо отвести под музей все помещение (в другом крыле функционирует школьная столовая). Ведь экспонаты уже не помещаются в трех выставочных залах. Также требует второго возрождения усадьба писателя. Наравне с этим Валентина Феодосиевна ходатайствует об обустройстве в селе, в отдельном здании, еще одного — уже художественного — музея для размещения картин знаменитого левадовца, одесского театрального художника, дальнего родственника Олейников Николая Вилкуна.

— Слово Степана Олейника, его бессмертие — в бессмертии народа. Спасибо вам, земляки Степана Ивановича, за то, что вы создали музей и своим словом озвучили его. В нем ваша душа, ваше сердце, ваша память… А память — это вечность!, — сказал член Национального союза писателей Украины Иван Дузь.