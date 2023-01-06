Что такое томос об автокефалии и почему он важен для Украины?

Ровно четыре года назад в этот день, 6 января 2019 года, Вселенский Патриарх официально вручил предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Епифанию Томос об автокефалии украинской церкви. В этой связи «Одесская жизнь» решила напомнить своим читателям, что такое томос и почему его получение стало знаковым историческим событием для Украины.

Немного истории: как Москва установила контроль над Киевской митрополией

С тех пор как в 988 году князь Владимир обратил в христианство Киевскую державу, была создана Киевская митрополия – как одна из автономных христианских церквей, которая подчинялась Константинопольскому патриархату. Однако в конце XVII века Московское государство смогло установить над ней контроль, фактически аннексировав православную церковь Украины. Это произошло в 1686 году после неканонического присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату – три десятилетия спустя после смерти гетмана Богдана Хмельницкого, на фоне масштабного кризиса Речи Посполитой и хаоса Руины в разделенной на части Украины.

На протяжении XVIII ст. происходило постепенное незаконное ограничение и ликвидация церковных прав и автономии Киевской митрополии в пользу Москвы. В 1688 году Москва запретила Киевскому митрополиту использовать титул «митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси», отныне он именовался «митрополитом Киевским, Галицким и Малой России», крупнейшие монастыри и лавры переводились под прямое управление Москвы.

С тех пор несколько веков украинская церковь пыталась вернуть себе автономный статус и освободиться от российской зависимости.

Вторжение России в 2014 году дало Украине новый повод обратиться к Вселенскому патриархату в Константинополе с соответствующей просьбой.

Определяющим в воплощении этих шагов стал 2018 год, когда отношения между Константинополем и Москвой обострились до предела из-за вопроса автокефалии для украинской церкви. Вселенский патриархат отверг все претензии россии на киевское христианское наследие, подчеркнув, что каноническая зависимость Киева от материнской церкви оставалась неизменной и непрерывной с Х века, поэтому именно Константинополь имеет право определять судьбу украинской церкви без участия рф. В течение года Вселенский патриархат принял ряд важных решений о восстановлении автокефалии православной церкви Украины – от публикации исторических церковных документов до определяющих решений Синода в октябре 2018 года.

А в апреле 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии.

В переводе с греческого «автокефалия» означает «самоглавие». Другими словами, это самостоятельный статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других церквей. Во главе автокефальной церкви стоит свой предстоятель. Одно из условий предоставления автокефалии — желание большинства верующих и духовенства ее получить.

15 декабря 2018 года в Киеве провели Объединительный собор украинских православных церквей, участники которого утвердили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал Епифаний (Сергей Думенко, которому на тот момент было 39 лет). Знаковое событие, состоявшееся в киевском соборе Святой Софии, признал Вселенский патриархат — проведение собора возглавил представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил.

А уже 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в храме святого Георгия на Фанаре (Стамбул) – после совместного служения литургии с митрополитом Епифанием. В церемонии также принял участие Петр Порошенко.

6 января 2019 года Варфоломей официально вручил Митрополиту Епифанию томос об автокефалии украинской церкви. В тот день впервые состоялось евхаристическое сослужение двух предстоятелей и иерархов и духовенства обеих Церквей.

Как получают томос?

Томос как канонический церковный документ представляет собой пергаментный свиток, записанный на греческом языке в традиционной православной византийской каллиграфии. Его исполнил иконописец и каллиграф иеромонах Лука в монастыре Ксенофонт на Афоне. (Греция).

Процедура получения томоса занимает много времени. Решение принимается Священным синодом Вселенского патриархата большинством голосов. Однако даже те, кто воздержался от голосования или был против, все равно должны поставить свою подпись под синодальным документом. Он вступает в силу сразу после подписания и отменить его можно только другим решением синода.

В случае с Украиной просьба об автокефалии была принята к рассмотрению в синоде, в связи с чем Вселенский Патриарх Варфоломей инициировал специальную процедуру. Были созданы две комиссии, задача которых — изучение мнений других православных церквей, а также готовности отечественных служителей церкви и власти к созданию поместной церкви.

Что изменилось для украинской церкви?

Таким образом, в Украине появилась новая церковь — Православная церковь Украины (ПЦУ), которую создали, объединив Украинскую православную церковь (УПЦ) Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и часть УПЦ Московского патриархата. Судьбу храмов и лавр, которые принадлежат Московскому патриархату, должны были определить верующие миряне совместно с духовенством. При этом как церковные, так и светские власти утверждали, что объединение — дело добровольное и никто не будет принуждать к переходу в управление поместной церкви.

Что касается имущества церквей, все остается как было. Для государства нет никакой разницы в том, каноническая церковь или нет. Главное, чтобы она была законно зарегистрирована и имела свой устав.

Что изменилось для верующих?

Для обычных людей, которые не слишком близки к церкви, по сути мало что изменилось. Они могут выбирать ту церковь, которую захотят, — по территориальному или иному признаку. Для верующих, которые посещают церковь регулярно, как считает эксперт по религиозным вопросам Роман Мельниченко, жизнь стала проще. Ранее часто случалось, что церковнослужители различных православных конфессий не признавали обряды друг друга, считая «чужое» крещение или отпевание покойного «неправильным». После того как украинская церковь получила автокефалию, боязнь, что кого-то неканонично окрестили или похоронили, у верующих должна исчезнуть.

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Фото: unian.net, odessa.kurorts.com