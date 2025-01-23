Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выставка, творчески переосмысляющая важность донорства крови из-за художественных образов, создана в сотрудничестве с проектом «Донор Одесса» преподавателями и студентами художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Заслуженный деятель искусств Украины, декан Худграфа Ушинского университета Дмитрий Величко, заслуженный деятель искусств Украины Анна Носенко, заслуженный художник Украины Наталья Лоза и другие преподаватели факультета вместе с юными художниками в целом создали более 40 работ, которые показывают красоту донорства и мотивируют приобщаться к спасению жизни.

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Как отметил во время открытия выставки пастор общины Святого Павла, глава Синода Немецкой Евангелической Церкви Украины Александр Гросс, тема любви к ближнему и спасению жизни из-за того, что один человек делится своей кровью с другим, чрезвычайно близка к парадигме христианства.

«При донации люди обмениваются кровью независимо от национальности, конфессии и личных убеждений. Если мы веруем в одного Бога, то все остальное, что разделяет нас, должно быть на втором плане. Сегодня мы стремимся показать наше единство, сплоченность и готовность помогать ближнему», — отметил он.

Стоит отметить, что это первая в Украине выставка 3D-артобъектов на тему донорства крови, которая впервые экспонируется в помещении кафедрального собора.

Выставка доступна для посещения в течение следующего месяца.

Адрес: ул. Новосельского, 68, Кирха. Вход – свободный.

Фото пресс-службы Одесского горсовета