Щемящая исповедь о главном: в Одессе открылась выставка-конкурс «Снимок года»

Каждая представленная работа — как щемящая исповедь о самом важном, о том, что касается каждого из нас, о том, что болит где-то там, глубоко внутри. Или о том, от чего сердце бьется сильнее и на глазах появляются слезы.

Работы, которые жюри сочли лучшими, выставлены отдельно… Но у каждой хочется постоять, всматриваться, разгадывать или задумываться.

Ведь каждая из фотографий мастеров-светописцев — отдельная история. А все они, собранные вместе — как свидетели нашего настоящего, нашего сегодняшнего бытия…

Как рассказали организаторы, в этом году к выставке-конкурсу «Снимок года» пригласили к участию не только тех фотографов, которые постоянно проживают в Одесской области, но и одесситов, которые в результате войны оказались за границей, и тех, кто был вынужден покинуть свои дома на оккупированной территории или в разрушенных городах нашей страны и ныне присоединился к нашему сообществу, находясь в нашем регионе.

В общей сложности для участия в XXІ выставке-конкурсе «Снимок года-2023» поступило 247 фотографий. Для экспозиции жюри отобрало 88 работ 65 авторов. В конкурсе приняли участие авторы-профессионалы и начинающие фотографы.

Одесская фотографическая ассоциация и городской клуб фотографов «Фотон-2» подвели итоги ежегодного конкурса. Решением жюри были определены победители:

ГРАН-ПРИ – Евгений Самученко за фото-диптих «Кордоны»;

I МЕСТО – Дмитрий Баев за фотографии «Яна» и «Разведчик»;

II МЕСТО – Евгений Ком за фото «Буря»;

III МЕСТО – Лариса Каверина за фото «Защита от реальности».

Дипломы конкурса также получили:

Евгения Дерус – за фото «Лучи жизни сквозь дым пожаров»;

Дмитрий Журавель – за фото «Танго с ветром»;

Татьяна Додонова – за фото «Шпион»;

Ирина Сигидова – за фото «Солнечный свет»…