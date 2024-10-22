В Одесской области рассказали о разных видах традиционного хлеба, который считается оберегом (фото)

Исследуют культуру хлеба и собирают все сведения о нем жительницы села Татьяна Дукова и Татьяна Ковтун. Своими знаниями женщины с радостью делились на первом культурном форуме. «Обрядовый хлеб – наследие Чушмелия», который состоялся 20 октября в Криничном.

Как крестники хлебом судьбу пишут?

Зал для торжественных мероприятий села Криничное, где хозяйки представляли свои хлеба, был полон. Здесь собрались как жители села, так и гости из соседних общин. В форуме приняли участие и работники областного центра национальных культур из Рени.

Поражало разнообразие хлеба на столах, украшенных полотенцами ручной работы. Хозяйки Елена Янчева, Валентина Денкова, Мария Трандафилова, Татьяна Ковтун, Татьяна Дукова и Домникия Тодорова представили хлебы, которые пекут в их семьях.

На столе Елены Янчевой рядом с хлебами стоит герань. Как пояснила Елена, этот цветок – символ болгарской семьи.

– На Новый год у нас выпекают «куклочки» (куколки) для девочек и «кравайченца» (каравайчики) для мальчиков. На Рождество выпекают специально хлеб для юношей, которые приходят в дом колядовать. Обязательно пекут и гладкий круглый хлеб, который приносят в дом на третий день после рождения ребенка. У нас говорят, что так крестники пишут судьбу новорожденному, чтобы жизненный путь ребенка был счастливым и гладким.

Кроме хлеба, Елена Янчева выпекла традиционные для села Криничное пасхальные куличи и рулеты.

В Болгарии были поражены нашими хлебами

Традиция производства и употребления ритуального хлеба села Криничное была представлена ​​доцентом кафедры географии Украины Киевского национального университета, экспертом Украинского Культурного фонда в программе Культурное наследие Еленой Мотузенко.

– В прошлом году наши обрядовые хлеба были представлены на празднике «Панагия на хлеб» (Праздник хлеба) в городе Кюстендил в Болгарии. В Кюстендиле были удивлены нашим искусством хлеба и именно там мы услышали, что о нас говорят «миссионеры бессарабского хлеба», – рассказала Татьяна Ковтун.

Татьяна Дукова представила обрядовые хлеба, которые выпекают на праздник Святого Георгия в мае.

– 200 лет хранились нашими предками в селе символы, традиционно изображаемые на обереговых хлебах. И эти традиции мы продолжим и дальше, ведь наши дети учатся рядом с нами, как и мы учились у наших бабушек делать хлеб и соблюдать ритуалы, – уверена Татьяна Дукова.

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Калачи и курбан обязательны на Гергьовдень

Мария Трандафилова после смены в Измаильском роддоме, где она работает анестезисткой, испекла и пышный каравай, и калачи, и тиквеник, и буки – хлеб с кисломолочным сыром.

– Калачи пекутся на свадьбу, на поминальные субботы, поминки, на Троицу. Калач сопровождает нас всю жизнь. На праздник Святого Георгия мама всегда выпекала обрядовый хлеб, может, и не все его виды, но обязательно Ущерку и Каравай. Обязательным в этот день всегда был курбан. Все выносили на улицу, где ставили длинный стол и собирались за ним. С началом войны, конечно же, людям совсем не до праздников, – поделилась своими воспоминаниями Мария.

На нескольких столах был еще хлеб с брынзой – это тоже традиционный хлеб болгар, называемый пита или сиреновая пита (пита с брынзой). Такой хлеб тоже украшают лентой или лепестками из теста.

«Ложимся вдвоем – встаем втроем»

Татьяна Ковтун представила еще несколько обрядовых хлебов. Хлеб круглой формы, похожий на блинчик, называют «пристепалник» или «пресенчаная петушка». Его обычно пекут мать или бабушка ребенка, когда она делает первый шаг. Этот хлеб нужно очень быстро приготовить, а затем сразу перебежать через дорогу и раздать еще горячим встречным прохожим или, как в некоторых селах, – детям, которые должны быстро бежать наперегонки.

– Когда молодую невесту приводили к свекрови и свекрови, обычно кум разламывал на четыре части такой блинчик. Сопровождали это словами: «Ложимся вдвоем – встаем втроем», чтобы молодые продолжали род.

А вот каравай делается в виде яблока. Перед началом свадьбы вечером родители жениха приходили к невесте, приносили каравай, возносившийся сватам в знак объединения двух семей. Небольшой хлеб – «медная питья» – выпекается утром в День Святой Варвары. Его достают из печи, смазывают медом и раздают соседям для того, чтобы дети не болели корью.

Мастер-класс для детей – хорошее продолжение традиции

Во время форума мастера провели и интересные мастер-классы по изготовлению хлеба для детей. Домникия Тодорова предоставила для этого старинные деревянные емкости, которые и сегодня используются для замеса теста.

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Вместе с искусными хозяйками детям удалось изготовить из пышного теста маленькие неповторимые фигурки, которые потом все вместе соединялись в одни большие хлеба. Невероятные обрядовые хлеба, рецепты которых достались по наследству.

Фото автора. На снимках: Во время культурного форума в селе Криничное