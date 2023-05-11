Сколько стоит на Привозе клубника сорта «очен слодки»? (фотофакт)

Привоз привычно себе кипит в любой день, тем более когда на улице май, и появилась первая «наша» клубника. Сладкая ягодка привлекает внимание сразу – ею любуются, прицениваются, о ней рассуждают. Известно ведь, Привоз – не только место для покупок, но и «для поговорить».

Откуда привезли «нашу» клубнику на Привоз?

Что значит «наша клубника» – понятно: она украинская, чаще всего – из Одесской области. Правда, кроме Килии, Вилково и других южных районов области, я даже услышала в одном месте, что привезена из Винницы. Это сразу вызвало кучу вопросов у потенциальных покупателей, которые больше «я просто спросить» (цены на ягодку кусаются).

В то, что клубника привезена из Винницы, народ почему-то не поверил, даже пробовать (при мне, во всяком случае) не стал. Кстати, «винницкая» стоит столько же, сколько из Килии.

Клубника на Привозе: цены и покупательские отклики

Теперь – о ценах. Крупная клубничка «тянет» на Привозе 250 грн (это самая дорогая на Привозе). Помельче – от 190 до 230 грн.

Попалась летняя ягодка даже 180 грн. Но только в одном месте, и, как тихо «оценила» ее одна покупательница, «что-то она не того».

Ценовую политику особенно никто не обсуждает. Даже привычное «она у вас шо, золотая?» я на Привозе не услышала. А вот «кто это в мае клубнику покупает?!» звучит довольно часто.

Ценники рядом с клубникой (если они есть) иногда отличаются оригинальностью. К примеру, «клубника, Килия, очен слодки, 200 (220 грн)» я рассмотрела на прилавке рядом с «огурец, Маяки, очен вкусни»…

– Это что, за сорт такой – «очен слодки»? По цене выше крыши? – попытался получить ответ один из тех, кто пришел на Привоз не только за покупками, но и поговорить-пошутить.

– Очень, – последовал невозмутимо-исчерпывающий ответ продавца.

Клубничный диалог, увы, на этом прекратился: другой покупатель заинтересовался огурцами, которые «очен вкусни»…

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