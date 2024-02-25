Скільки коштує підключення світла, якщо його вимкнули за борги?

В Україні з лютого почали відключати світло боржникам. Якщо світло відключать, то щоб відновити подачу електроенергії, доведеться не лише сплатити борг, а ще й заплатити за від’єднання від електромережі та приєднання до неї.
Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Наприклад, у компанії Волиньобленерго відключення клієнта коштує 322,20 грн, а підключення – 373,20 грн.
«Загальна сума, яку треба сплатити, становитиме 695,40 грн, якщо роботи проводяться в електролічильнику на комутаційному апараті, 705,10 грн – за відключення, 1428,60 грн – за підключення (загалом 2133,7 грн), якщо роботи передбачені на повітряній лінії»,
– сказав експерт.
При цьому слід зазначити, що єдиного тарифу на відключення-підключення електроенергії немає – у різних обленерго він буде різним.
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Фото: Фокус