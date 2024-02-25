Скільки коштує підключення світла, якщо його вимкнули за борги?

Як «вибивають» борги за комуналку: 3 підступні способи Як відомо, нещодавньою ухвалою Кабміну в Україні скасовано заборону на припинення житлово-комунальних послуг боржникам за комуналку. Також відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг споживачами та стягнення заборгованості у судовому порядку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі населення заборгувало за комуналку астрономічні суми Одесити мають за різні комунальні платежі понад три мільярди гривень. Через борги підприємствам, які надають послуги, складно підтримувати роботу мереж, платити зарплати та купувати необхідне обладнання із запчастинами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Коли показання лічильників вважатимуться недійсними Своєчасна перевірка квартирних лічильників – гарантія правильних нарахувань за спожиті послуги, що попереджають у компанії «Облтеплокомуненерго». Інакше українці ризикують отримувати некоректні нарахування у платіжках за комунальні послуги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ