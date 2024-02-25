Новини Одеси та Одеської області

Скільки коштує підключення світла, якщо його вимкнули за борги?

Скільки коштує підключення світла, якщо його вимкнули за борги?

В Україні з лютого почали відключати світло боржникам. Якщо світло відключать, то щоб відновити подачу електроенергії, доведеться не лише сплатити борг, а ще й заплатити за від’єднання від електромережі та приєднання до неї.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Наприклад, у компанії Волиньобленерго відключення клієнта коштує 322,20 грн, а підключення – 373,20 грн.

«Загальна сума, яку треба сплатити, становитиме 695,40 грн, якщо роботи проводяться в електролічильнику на комутаційному апараті, 705,10 грн – за відключення, 1428,60 грн – за підключення (загалом 2133,7 грн), якщо роботи передбачені на повітряній лінії»,

– сказав експерт.

При цьому слід зазначити, що єдиного тарифу на відключення-підключення електроенергії немає – у різних обленерго він буде різним.

Ви також можете дізнатися:

Фото: Фокус

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати