Отправить личные вещи в Европу можно с большой скидкой

Теперь чемодан или коробку с личными вещами можно отправить в европейские страны «Новой почтой» со скидками от 50% до 80%.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цена отправки?

Размер скидки, если посылка весит до 30 кг, зависит от ее веса. При весе от 30 до 70 кг стоимость зависит от зоны доставки. Таких зон две: первая и вторая.

К примеру, посылка в Польшу весом до 2 кг будет стоить 800 грн, до 10 кг — 1 200 грн, а если отправить 30 кг — 2 000 грн.

Надо учитывать, что в стране получения могут быть пошлины или налоги.

Всего вещи можно отправить в 24 европейские страны: Польшу, Францию, Германию, Италию, Болгарию, Венгрию, Литву, Эстонию, Хорватию и другие. Весь список и зонирование можно посмотреть по ссылке.

Что можно отправлять?

Отправлять можно только подержанные вещи, не которых нет этикеток и заводской упаковки. Это может быть одежда, обувь, игрушки, косметику и другое.

Что нельзя отправить?

Не допускается отправка документов с удостоверением личности, еды, лекарств, алкоголя, электроники (фотоаппараты, ноутбуки, телефоны и т. п.), денег, именных банковских карт и горючих материалов.

Воспользоваться услугой «Вещи из дома за границу» можно в любом работающем отделении Новой почты или оформить самостоятельно в личном кабинете на сайте.

Такая доставка осуществляется только по адресу получателя. А максимальный вес не должен быть выше 70 кг. Предельные габариты отправления: 120×80×69 см. Срок доставки начинается от 6 дней.

Как воспользоваться услугой?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

принести отправку, но обязательно в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление, а также назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник Новой Почты Глобал для заполнения инвойса для таможни.

Список работающих отделений и их график работы можно узнать через чат-бот Новой Почты в телеграмме.