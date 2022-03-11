«Укрпочта» доставит эвакуированным украинцам «посылки из дома» со скидкой

С 11 марта «Укрпочта» будет доставлять «посылки из дома» украинцам, эвакуировавшимся в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, со скидкой 70%.

Читати українською

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор оператора почтовой связи Украины Игорь Смелянский.

Посылки со скидкой «Укрпочта» будет доставлять украинцам, находящимся сейчас в странах, принявших наибольшее количество беженцев.

— Мы понимаем, что многие из вас покинули свои дома с минимумом вещей. Поэтому «Укрпочта» договорилась с почтами Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии и Словакии – странами, которые сегодня принимают наибольшее количество украинцев – предоставить максимально благоприятные условия для получения ваших посылок. Стоимость доставки немного отличается от страны к стране, но будет осуществляться со скидкой 70%, — сообщил Игорь Смелянский.

В почтовых отделениях «посылки из дома» оформляют, как обычные отправления. Стоимость доставки зависит от размера и веса. Скидка предоставляется исключительно на тарифы доставки, а не дополнительные услуги.