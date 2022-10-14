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Как отправить посылку на деоккупированные территории?

Как отправить посылку на деоккупированные территории?

Отправить посылку на освобожденные от российских оккупантов территории можно через волонтерский центр Help People. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Посылку можно сформировать самостоятельно или подать запрос на гуманитарную помощь на конкретный адрес. Чтобы отправить посылку, нужно позвонить в волонтерский центр по телефону (068) 501-69-66.

Региональные координаторы смогут отправить грузы, только когда сформируется определенное количество заявок для конкретного места назначения или попутно пойдет масштабный гуманитарный груз. Передача посылки возможна также при организации эвакуации.

Оставить заявку на отправку адресной помощи можно и через круглосуточные «горячие линии» Минреинтеграции: 15-48, (096) 078-84-33.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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