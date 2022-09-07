Одесский облсовет скрывает свои решения от граждан: результаты расследования

Движение ЧЕСТНО провело мониторинг и обнаружило, что некоторые заседания местных советов проводятся в закрытом режиме и без анонсирования для общественности и журналистов. Среди таких и Одесский облсовет.

Всего расследование выявило три облсовета и один горсовет областного центра, закрытые для граждан. В их число попал и Одесский областной совет. Кроме него в списке значатся Тернопольский, Полтавский облсоветы и городской совет Полтавы.

В ЧЕСТНО пишут, что в этих органах власти запрет на посещение заседания сессий или комиссий органы местного самоуправления до сих пор объясняют карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Но запрет посещения – это одно. Но расследователи отмечают, что в указанных советах иногда информацию, например, о проектах решений, результатах поименного голосования или выводы постоянных комиссий советов, видеотрансляции заседаний, перестали публиковать вообще.

Это приводит к тому, что жители городов или регионов узнают о принятии или непринятии решений только постфактум и не могут повлиять на процесс. Доступ к участию в пленарных заседаниях или заседаниях комиссий также ограничен.

Даже с ответами на информационные запросы у Одесского облсовета проблемы. Так, свой запрос общественное движение ЧЕСТНО направило более месяца назад и ответа так и не получило.

Общественники для сравнения приводят тут Николаевский облсовет, где невзирая на разрушенное здание и постоянные обстрелы, работает почти полноценно. Сайт Николаевского облсовета почти максимально наполнен информацией о сессионной работе и заседаниях комиссий, а аппарат вовремя ответил на запрос общественного движения.

Запросы ЧЕСТНО содержали 11 маркерных вопросов деятельности горсоветов и облсоветов от 24 февраля до конца июля 2022 года, которые стали критериями для оценки. Все эти критерии не противоречат действующему законодательству. За каждый положительный ответ на сформулированный в запросе вопрос мы давали 1 балл. Если информация обнародовалась до 24.02.2022 или частично публикуется, это оценивалось в 0,5 балла.

На основе ответов был сформирована рейтинго открытости местных органов власти, но Одесский облсовет не занял в нем никакого места потому что игнорирует запрос общественного движения.

Отметим, что такая закрытость Одесского областного совета приводит на практике к решениям, которые наносят в нынешних условиях войны вред обществу. Так из-за решений комиссии совета в области была сорвана печать украинских газет в принадлежащем облсовету издательстве «Черноморье». Читатели не получили вовремя важную информацию, а это недопустимо во время войны. Ведь в Одесской области есть места, где и украинского телевидения то нет, и пресса для некоторых людей там – единственный источник объективной информации.

Есть у общественности и вопросы к руководству Областного совета. Так, издание «Думская» пишет, что заместитель председателя совета Вадим Шкаровский перед началом российского полномасштабного вторжения сравнивал терроборону с «банформированием». Революцию Достоинства он называл госпереворотом, цитировал Геббельса и врал о количестве погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. При этом депутаты совета даже не могут собрать необходимое число голосов для его отставки. Напомним, Шкаровский оказался в облсовете как представитель уже запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.

На заглавном фото: драка депутатов в Одесском областном совете

Источник: «ЧЕСНО»