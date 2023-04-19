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Скандал в одесском дельфинарии: что говорят полиция и автор видео

Скандал в одесском дельфинарии: что говорят полиция и автор видео

Скандал, разразившийся вокруг одесского дельфинария «Немо», похоже, набирает обороты. На инцидент с якобы жестоким обращением с животными обратила внимание полиция, куда обратились возмущенные зоозащитники. А блогерка, которая выложила скандальное видео в сети, опубликовала еще одно видео, в котором пояснила ситуацию.

По факту инцидента в гостинице «Немо» начато уголовное производство

Напомним, поводом для конфликта стало видео под названием «Когда с подружкой сняли президентский номер», которое обнародовали в соцсети Tik-Tok одесские блогеры Анастасия Макеева и Олег Машуков. На нем показано, как девушка танцует и обнимается с парой морских котиков в номере отеля.

Скандальное видео с морскими котиками

Скриншот скандального видео

Однако многие сочли это жестоким обращением с животными, тем более, что снято нашумевшее видео было в гостиничном номере, а не в дельфинарии, и люди предположили, что дельфинарий сдает животных «в аренду». В скандал активно включились и зоозащитники, которые подали заявление в полицию.

И полиция не замедлила отреагировать, о чем сообщили сегодня в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По информации правоохранителей, публикацию с сообщением об аренде морских котиков за денежное вознаграждение полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. В ходе проверки информации полицейские пообщались с тренером животных, пояснившим, что котиков никто в аренду не сдавал.

В то же время в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными).

Сейчас правоохранители устанавливают «полные обстоятельства происшествия» в рамках начатого производства.

«Я не живодер»: что рассказала автор скандального видео

В свою очередь блогерка Анастасия (Стася) Макеева отреагировала на скандал, опубликовав в Tik-Tok еще одно видео. В нем девушка заявила, что ни она ни ее муж Олег Машуков не арендовали животных и котиков не приносили специально для них в номер, а контактировали блогеры с ними исключительно под контролем тренера.

«Я никогда в своей жизни не обидела ни одного животного, я только спасала и забирала их к себе и делала все возможное, чтобы их вылечить. А сейчас меня называют живодеркой»,

– сетует Анастасия.

По ее словам, они с мужем встретили тренеров с котиками в отеле и спросили, можно ли сделать с ними фото и видео, а те ответили, что это не проблема, ведь животные контактные, и над ними никто не издевался:

«Распространяют обо мне фейк, неправду, просто оболгали меня с ног до головы… В отеле «Немо» котики гуляют каждый день. Они выходят на рецепцию, в детскую комнату, в ресторан и даже их выгуливают на улице. Потому что им это необходимо».

Блогерка также заявила, что в тот момент не видела ничего плохого, чтобы снять такое видео, ведь тренер убедил ее, что животные это любят. Кроме того, она попросила прощения у тех, кого, возможно, задело или обидело данное видео.

@st.makeeva.familyБольше я расскзаала в сторс … 😭

♬ оригинальный звук — Родители с юморком2️⃣ 👿

В самом же дельфинарии опровергли все обвинения в жестоком обращении с животными и добавили, что виновники скандала – «зоорадикалы-веганы, которые ради хайпа намеренно систематически создают и распространяют в интернете фейки, направленные на создание нетерпимости и даже ненависти к любому способу содержания всех видов животных».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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