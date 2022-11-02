Фанатик россии убил одесского кота

Одессит подозревается в коллаборационизме, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, а также в жестоком обращении с животным.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
В конце июня этого года 51-летний одессит из окна собственной квартиры застрелил кота из-за того, что он вроде бы портил клумбу на придомовой территории.
Тогда правоохранители сразу установили личность правонарушителя и провели у него обыск. Полицейские изъяли у мужчины не только пневматическое оружие, из которого он лишил жизни животное, но и более сотни патронов разного калибра.
Как выяснилось, среди изъятых патронов были спортивно-охотничьи и предназначены для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей.
Наряду с этим правоохранители установили, что одессит является поклонником «кремлевского режима». Он публично восхвалял власти страны-агрессора и действия оккупантов, а также призвал признать Харьков и Одессу городами российской федерации.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении сразу трех правонарушений:
- в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели, совершенном по хулиганским мотивам активным способом;
- в приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения;
- в публичном отрицании гражданином Украины вооруженной агрессии против Украины.
Максимальное наказание, предусматриваемое вышеупомянутыми статьями, — до восьми лет лишения свободы.
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