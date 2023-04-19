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Дельфинарий обвинили в том, что там сдают животных в аренду отелю, где их мучают

Дельфинарий обвинили в том, что там сдают животных в аренду отелю, где их мучают

Одесский дельфинарий “Немо” снова в центре скандала. В соцсетях появилось видео, на котором постояльцы отеля с таким же названием, развлекаются с морскими котиками прямо в номере.

В дельфинарии и отеле «Немо» издеваются над животными?

Поводом для конфликта стало видео блогерки Стаси Макеевой, которое она разместила в соцсети Tik-Tok. На записи видно, как девушка танцует и обнимается с парой морских котиков. Ролик подписан “Когда с подружкой сняли президентский номер”.

И саму блогерку, и отель “Немо” вместе с соседним дельфинарием, где и живут котики, люди стали обвинять в жестоком обращении с животными.

К делу подключились зоозащитники. Они обратили внимание на то, что видео снято в гостиничном номере, а не в дельфинарии и это негуманно и незаконно.

“Мы получили шквал сообщений и тысячи меток с просьбой предотвратить издевательство над животными. Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев”, – сообщили в организации UAnimal.

А волонтер, эколог и зоозащитница Яна Титаренко предложила животных отдать на реабилитацию волонтерам, а из помещения отеля сделать реабилитационный центр.

«Предлагаю изгнать всех этих людей, незаконно захвативших побережье, а помещение отдать под реабилитационный центр для военных и людей пострадавших от войны», – написала она в своих соцсетях.

В Немо утверждают, что морские котики с видео привыкли к людям и любят играть

В дельфинарии Немо и в администрации отеля напрочь все обвинения отвергли: 

  • и в том, что мучают морских животных
  • и в том, что наживаются, сдавая морских котиков постояльцам отеля.  

В дельфинарии рассказали, что попавшие на видео животные – «социальные». Они родились не в дикой природе, общение с людьми приносит им радость и даже необходимо.

Каждый день тренеры дельфинария выводят их на прогулку: те гуляют по территории дельфинария и отеля. Встречам с людьми котики рады и часто готовы играть с ними. Поэтому тренер разрешает фотографироваться, гладить и даже играть с животными. 

Относительно «горячего случая», который в результате грубой манипуляции вызвал шквал эмоций и негативных отзывов, должны объяснить, что во время прогулки нашего котика с его тренером по территории отеля, они неожиданно встретили блогеров, с которыми уже успели подружиться до этого. И вместе с ними соединились и сняли видео под наложенный звук для того чтобы показать людям, насколько наши котики общественные, любят играть с людьми и как положительно относятся к игре с людьми», – отметили в дельфинарии.

девушка целуется с морским котиком

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о судьбе собаки Чернушки, которую во дворе дома переехал Мерседес и раздавил ей тазовые кости — удивительная история спасения животного.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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