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Могут ли выехать заграницу временно непригодные к воинской службе?

Могут ли выехать заграницу временно непригодные к воинской службе?

По закону, военнообязанные, временно непригодные к воинской службе, могут пересекать государственную границу в период всеобщей мобилизации.

Разъяснение об этом дала Государственная пограничная служба Украины на своей официальной facebook-странице.

В сообщении пограничников сказано:

Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Ранее на сайте петиций к президенту Украины прошение о том, чтобы разрешить выезд заграницу военнообязанным мужчинам набрало необходимые 25 тысяч голосов и будет рассмотрено главой украинского государства.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, кто из мужчин – граждан Украины – может выехать за границу во время войны?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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