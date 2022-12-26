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Дворик одесской Кирхи: немецкие колбаски, поделки и добрая атмосфера

Дворик одесской Кирхи: немецкие колбаски, поделки и добрая атмосфера

И дождь капает, и мрачновато как-то, а вот подходишь к зданию одесской Кирхи — и видишь очередь. Самую настоящую очередь, ведущую во дворик одесского Кафедрального собора святого Павла. Множество людей собрались, чтобы попасть на Рождественскую ярмарку.

Она стартовала 23 декабря, продлится до 26-го включительно, и, поверьте, если вы хотите окунуться в совсем еще недавние времена, когда аромат глинтвейна создавал атмосферу зимних праздников, вам сюда.

Не глинтвейном единым, конечно… Тут вам и немецкие колбаски, которые жарятся на ваших глазах, и традиционные штрудели, и много другой вкуснятины. Это если поесть «среди людей». Столики не пустуют, настроение поднимается сразу же. Тем более, что красавица елка — тут же.

Торговые палатки ломятся от изобилия. Поделки, украшения, игрушки, полезные чаи из ягод и фруктов и елочные украшения, которые сейчас смотрятся как-то особенно ярко и празднично.

Что касается символа следующего года (Кролик и Кот одновременно), то тут же возникают мягкие споры, «какой правильнее». Умиляет надпись рядом: «Котики мяукают». Мало кто удерживается от вопроса: «А что делают Кролики?».

Здесь сразу понимаешь, как же одесситы соскучились по праздничному настроению, по таким вот ярмаркам, где даже какая-то «ненужность» привлекает внимание, а любая безделушка кажется «именно тем, что надо».

У вас еще есть возможность посетить этот добрый праздничный дворик. Он открыт с 11.00 до 21.00.

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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