Шесть малоизвестных фактов из жизни Тома Круза

В начале октября голливудский актер Том Круз побывал в Украине. В рамках своего небольшого турне он посетил Киев, Львов и Одессу. Что его привело в Южную Пальмиру и как встретили звезду кинолент «Миссия невыполнима» и «Интервью с вампиром», читайте в материале.

В Украину 57-летний Том Круз прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер рассказал, что хочет осмотреть украинские локации для своего нового проекта. И возможно, одна из них находится в Одессе или области.

В Южной Пальмире Круз пробыл всего полдня. Здесь он успел побывать в одном из популярных ресторанов города — «Бабель Фиш». После чего вместе с режиссером фильма «Миссия невыполнима» отправился в морской порт. Там были осмотрены несколько объектов, которые могут стать съемочными площадками будущего блокбастера.

В свою очередь, мы подобрали малоизвестные факты из жизни популярного киноактера.

Факт №1

Когда Тому Крузу было 14 лет, он учился в духовной семинарии, чтобы стать католическим священником. Но пастора из Круза не получилось. Актера выгнали из школы за то, что он украл ликер у священника.

Факт №2

А вы знали, что Дисней, придумывая образ мультяшного персонажа Аладдина, срисовал черты лица с Тома Круза. Это было сделано ради того, чтобы угодить женской половине зрителей. А ведь сначала Аладдина пытались сделать похожим на другого полярного в 90-е годы киноактера Майкла Джей Фокса — Мартина из фильма «Назад в будущее».

Факт №3

С 2006 года 10 октября в Японии официально празднуют День Тома Круза, потому что он чаще других голливудских актеров посещал эту страну. Да и сам Круз активно интересуется японской историей и ее культурой. Особенно его привлекает история национальных героев востока — самураев.

Факт №4

Все опасные и зрелищные трюки в фильмах Том Круз исполняет самостоятельно. В одной из частей «Миссия невыполнима» была поставлена сцена с самолетом, летящим на высоте 1,5 км со скоростью 600 км/час. Несмотря на большую опасность, актер выполнял все трюки самостоятельно. Том Круз не разрешает ставить вместо себя дублеров.

Факты №5

Однажды Том Круз стал свидетелем масштабного ДТП, в котором пострадала женщина. Он лично сопроводил ее в больницу, а когда выяснилось, что у пострадавшей нет медицинской страховки, актер оплатил ее лечение в сумме 7 тысяч долларов. Был случай, когда Тому пришлось спасать женщину и от грабителей. Вместе со своим телохранителем он преследовал нападавших.

Факт №6

В 1990 году актер присоединился к религиозному учению саентологая, оно утверждает, что у человека есть несколько жизней. Ради религии он развелся с актрисой Кэти Холмс и по этой же причине расстался с актрисами Николь Кидман и Пенелопой Крус. А все свое время тратит на развитие церквей и распространение религиозного учения.

Вспоминаем фильмы с Томом Крузом:

«Человек дождя» — 1988 год.

«Миссия невыполнима» — с 1996 года.

«Ванильное небо» — 1997 год.

«Последний самурай» — 2003 год.

«Война миров» — 2005 год.

«Грань будущего» — 2014 год.

По материалам: 7days.ru, segodnya.ua, tsn.ua, «Хорошая телепрограмма»

Фото: s5.cdn.teleprogramma.pro