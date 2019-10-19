Шесть малоизвестных фактов из жизни Тома Круза

В начале октября голливудский актер Том Круз побывал в Украине. В рамках своего небольшого турне он посетил Киев, Львов и Одессу. Что его привело в Южную Пальмиру и как встретили звезду кинолент «Миссия невыполнима» и «Интервью с вампиром», читайте в материале.
В Украину 57-летний Том Круз прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер рассказал, что хочет осмотреть украинские локации для своего нового проекта. И возможно, одна из них находится в Одессе или области.
В Южной Пальмире Круз пробыл всего полдня. Здесь он успел побывать в одном из популярных ресторанов города — «Бабель Фиш». После чего вместе с режиссером фильма «Миссия невыполнима» отправился в морской порт. Там были осмотрены несколько объектов, которые могут стать съемочными площадками будущего блокбастера.
В свою очередь, мы подобрали малоизвестные факты из жизни популярного киноактера.
Факт №1
Когда Тому Крузу было 14 лет, он учился в духовной семинарии, чтобы стать католическим священником. Но пастора из Круза не получилось. Актера выгнали из школы за то, что он украл ликер у священника.
Факт №2
А вы знали, что Дисней, придумывая образ мультяшного персонажа Аладдина, срисовал черты лица с Тома Круза. Это было сделано ради того, чтобы угодить женской половине зрителей. А ведь сначала Аладдина пытались сделать похожим на другого полярного в 90-е годы киноактера Майкла Джей Фокса — Мартина из фильма «Назад в будущее».
Факт №3
С 2006 года 10 октября в Японии официально празднуют День Тома Круза, потому что он чаще других голливудских актеров посещал эту страну. Да и сам Круз активно интересуется японской историей и ее культурой. Особенно его привлекает история национальных героев востока — самураев.
Факт №4
Все опасные и зрелищные трюки в фильмах Том Круз исполняет самостоятельно. В одной из частей «Миссия невыполнима» была поставлена сцена с самолетом, летящим на высоте 1,5 км со скоростью 600 км/час. Несмотря на большую опасность, актер выполнял все трюки самостоятельно. Том Круз не разрешает ставить вместо себя дублеров.
Факты №5
Однажды Том Круз стал свидетелем масштабного ДТП, в котором пострадала женщина. Он лично сопроводил ее в больницу, а когда выяснилось, что у пострадавшей нет медицинской страховки, актер оплатил ее лечение в сумме 7 тысяч долларов. Был случай, когда Тому пришлось спасать женщину и от грабителей. Вместе со своим телохранителем он преследовал нападавших.
Факт №6
В 1990 году актер присоединился к религиозному учению саентологая, оно утверждает, что у человека есть несколько жизней. Ради религии он развелся с актрисой Кэти Холмс и по этой же причине расстался с актрисами Николь Кидман и Пенелопой Крус. А все свое время тратит на развитие церквей и распространение религиозного учения.
Вспоминаем фильмы с Томом Крузом:
- «Человек дождя» — 1988 год.
- «Миссия невыполнима» — с 1996 года.
- «Ванильное небо» — 1997 год.
- «Последний самурай» — 2003 год.
- «Война миров» — 2005 год.
- «Грань будущего» — 2014 год.
По материалам: 7days.ru, segodnya.ua, tsn.ua, «Хорошая телепрограмма»
Фото: s5.cdn.teleprogramma.pro