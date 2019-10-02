Том Круз засветился в ресторане в центре Одессы

В Одессе в среду, 2 октября, гостил голливудский киноактер Том Круз.

По данным очевидцев «Думской», звезда прилетела чартерный рейсом. При этом не исключено, что Том Круз сам управлял воздушным судном.

В свою очередь, Odessa.Online сообщает, что актер прибыл по приглашению частного лица.

А руководитель благотворительного фонда «Холидейз» Елена Орлова написала в Facebook, что Том Круз трапезничал в ресторане «Бабель Фиш» на улице Греческой. В подтверждение выложила снимок со звездой.

Также актера заметили в районе Екатерининской площади, где он вышел из черного микроавтобуса. При этом ему, судя по фото, уже стало жарко в погожий день в Одессе и он снял свитер, оставшись в футболке.

Поговаривают, что после трапезы в ресторане Том Круз улетел во Львов.

Фото: odessa.online, dumskaya.net и соцсети Елены Орловой