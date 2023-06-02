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Спаечная болезнь: методы лечения запоров и вздутия живота

Спаечная болезнь: методы лечения запоров и вздутия живота

Если вы недавно перенесли полостную операцию и теперь вас беспокоят запоры и вздутие живота, это могут быть симптомы спаечной болезни брюшной полости. Отчего она возникает и как с ней бороться, рассказала гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко.

Чем опасна спаечная болезнь?

Спаечной болезнью называют патологическое формирование соединительной ткани, приводящее к своеобразному «склеиванию» внутренних органов, участков кишечника и других отделов брюшной полости. Спайки могут появляться в результате травм, воспалительных процессов и хирургических операций из-за образования большого количества фиброзных волокон, защищающих поврежденную ткань. Наличие спаек ограничивает подвижность внутренних органов, нарушает их кровоснабжение и нормальную работу, может приводить к тяжелым осложнениям.

В частности, если спайки образовались между петлями кишечника, формируется кишечная непроходимость, которая не только доставляет больному серьезный дискомфорт, но и представляет угрозу для жизни.

Спаечная болезнь носит хронический характер, чаще от нее страдают женщины.  

Отчего возникает патология?

Основная причина развития спаечной болезни – это последствия операций на органах брюшной полости. Повреждение сосудов, нарушение кровотока, наложение швов, установка дренажей и использование определенных медикаментов при хирургических вмешательствах стимулируют запуск фиброзных процессов. Поэтому спайки часто возникают после удаления аппендицита и полипов, операций на желудке и кишечнике. Причем вызвать формирование «перемычек» могут даже малотравматичные вмешательства.

Вторая распространенная причина появления патологии – воспалительные заболевания внутренних органов брюшной полости: печени, толстого и тонкого кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы.

Вызвать развитие спаек способно и проникновение в брюшину желчи, содержимого кишечника или желудка при прободной язве или аппендиците.

Также спровоцировать спаечный процесс могут ранения, травмы и ушибы живота, а также генетическая предрасположенность и врожденные аномалии.

Как проявляется?

На ранних этапах спаечная болезнь может практически не беспокоить пациента или же проявляться едва заметными симптомами. При неосложненных формах патологии в области проведенной ранее операции или полученной травмы человек может испытывать дискомфорт, неприятные ощущения, тянущие боли при ходьбе, физических нагрузках или в определенной позе. 

Также при спайках в кишечнике часто возникают вздутие живота, метеоризм, хронические запоры. Кроме того, возможны тошнота и рвота, как связанные с приемом пищи, так и независимо от него.

При осложненной форме болезни может развиваться кишечная непроходимость, Этот процесс сопровождается острой внезапной болью и спазмами, длительным отсутствием стула, сильным газообразованием и вздутием живота, рвотой, иногда — понижением артериального давления. При этих симптомах нужно срочно обратиться за медицинской помощью, так как требуется экстренное хирургическое вмешательство.

Какие методы диагностики и лечения применяют?

гастроэнтеролог Лариса Припиченко

Когда спаечная болезнь протекает бессимптомно, ее часто обнаруживают случайно, обследуя пациента по поводу других заболеваний. Подтвердить диагноз помогает УЗИ органов брюшной полости, рентгенография кишечника с контрастным веществом, диагностическая лапароскопия.

Метод лечения спаек зависит от беспокоящих больного симптомов. При хронической форме болезни и медленном развитии патологии назначается прием противовоспалительных препаратов, спазмолитиков, лекарств для улучшения пищеварения и кровообращения. Также рекомендованы физиотерапия, лечебная физкультура и диета. 

Если же у пациента наблюдаются осложнения в виде сильной боли, тошноты, рвоты, признаков кишечной непроходимости, показана лапароскопическая операция, в ходе которой проводится рассечение спаек и удаление участков фиброзной ткани.

Лечение спаечной болезни диетой

Диета — важный этап лечения спаечной болезни. Она предполагает употребление нежирных сортов мяса, рыбы, легких мясных и овощных бульонов, отварных яиц и паровых омлетов, нежирной молочки, отварных овощей.

Кроме того, важно питаться дробно, соблюдать питьевой режим, не ложиться после еды, не есть на ночь и не допускать запоров.

Поможет зарядка

  • Стоя на четвереньках, поочередно округляйте и прогибайте спину в поясничном отделе, при этом напрягая мышцы живота.
  • Лежа на спине с руками, расположенными на животе, выполняйте брюшно-диафрагмальное дыхание: при вдохе сильно выпячивайте живот, при выдохе втягивайте, прижимая его сверху кистями рук.

Ирина Кадченко 

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