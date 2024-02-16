Новости Одессы и Одесской области

Сервисные центры МВД работают по-новому: что изменилось

Сервисные центры МВД работают по-новому: что изменилось

Сервисные центры МВД в Одесской области начали работать в новом формате. Теперь, чтобы сдать теоретический или практический экзамен, надо обратиться в специальный экзаменационный хаб. А вот получить услуги по обмену водительского удостоверения, регистрации и перерегистрации автомобилей можно в любом сервисном центре.

В Одесской области действует четыре экзаменационных хаба по следующим адресам:

  • Одесса, Сервисный центр МВД № 5154, улица Аэропортовская, 27/1;
  • Белгород-Днестровский, Сервисный центр МВД № 5143, улица Гагарина, 4;
  • Измаил, Сервисный центр МВД № 5144, проспект Независимости, 362;
  • Подольск, Сервисный центр МВД № 5149, улица Соборная, 202-б. 

Обслуживание в экзаменационных хабах происходит по предварительной записи на официальном сайте Главного сервисного центра МВД hsc.gov.ua: теоретический экзамен — за 14 дней вперед, а практический экзамен — за 21 день. Также запись на экзамен доступна через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и за три дня вперед.

Некоторые услуги подорожали

С января 2024 года изменилась стоимость платных административных услуг, которые предоставляют сервисные центры МВД, теперь они подорожали:

  • выдача водительского удостоверения — 230 гривен;
  • принятие теоретических экзаменов — 250 гривен;
  • принятие практических экзаменов — 420 гривен;
  • регистрация и перерегистрация транспортных средств — 350 гривен.

В указанную стоимость не учтена комиссия банковского учреждения или платежной системы.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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