Сервисные центры МВД работают по-новому: что изменилось

Сервисные центры МВД в Одесской области начали работать в новом формате. Теперь, чтобы сдать теоретический или практический экзамен, надо обратиться в специальный экзаменационный хаб. А вот получить услуги по обмену водительского удостоверения, регистрации и перерегистрации автомобилей можно в любом сервисном центре.
В Одесской области действует четыре экзаменационных хаба по следующим адресам:
- Одесса, Сервисный центр МВД № 5154, улица Аэропортовская, 27/1;
- Белгород-Днестровский, Сервисный центр МВД № 5143, улица Гагарина, 4;
- Измаил, Сервисный центр МВД № 5144, проспект Независимости, 362;
- Подольск, Сервисный центр МВД № 5149, улица Соборная, 202-б.
Обслуживание в экзаменационных хабах происходит по предварительной записи на официальном сайте Главного сервисного центра МВД hsc.gov.ua: теоретический экзамен — за 14 дней вперед, а практический экзамен — за 21 день. Также запись на экзамен доступна через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и за три дня вперед.
Некоторые услуги подорожали
С января 2024 года изменилась стоимость платных административных услуг, которые предоставляют сервисные центры МВД, теперь они подорожали:
- выдача водительского удостоверения — 230 гривен;
- принятие теоретических экзаменов — 250 гривен;
- принятие практических экзаменов — 420 гривен;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств — 350 гривен.
В указанную стоимость не учтена комиссия банковского учреждения или платежной системы.