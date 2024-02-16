Новини Одеси та Одеської області

Сервісні центри МВС працюють по-новому: що змінилося

Сервісні центри МВС працюють по-новому: що змінилося

Сервісні центри МВС в Одеській області почали працювати у новому форматі. Тепер, щоб скласти теоретичний чи практичний іспит, треба звернутися у спеціальний екзаменаційний хаб. А ось отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна у будь-якому сервісному центрі.

В Одеській області діє чотири екзаменаційних хаби за наступними адресами:

  • Одеса, Сервісний центр МВС № 5154, вулиця Аеропортівська, 27/1;
  • Білгород-Дністровський, Сервісний центр МВС № 5143, вулиця Гагаріна, 4;
  • Ізмаїл, Сервісний центр МВС № 5144, проспект Незалежності, 362;
  • Подільськ, Сервісний центр МВС № 5149, вулиця Соборна, 202-б. 

Обслуговування в екзаменаційних хабах відбувається за попереднім записом на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua: теоретичний іспит — за 14 днів наперед, а практичний іспит — за 21 день. Також запис на іспит доступний через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються у день звернення та за три дні наперед.

Деякі послуги подорожчали

З січня 2024 року змінилася вартість платних адміністративних послуг, які надають сервісні центри МВС, тепер вони подорожчали:

  • видача посвідчення водія — 230 гривень;
  • прийняття теоретичних іспитів — 250 гривень;
  • прийняття практичних іспитів — 420 гривень;
  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів — 350 гривень.

У зазначену вартість не враховано комісію банківської установи або платіжної системи.

Avatar photo
Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати