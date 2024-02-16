Сервісні центри МВС працюють по-новому: що змінилося

Сервісні центри МВС в Одеській області почали працювати у новому форматі. Тепер, щоб скласти теоретичний чи практичний іспит, треба звернутися у спеціальний екзаменаційний хаб. А ось отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна у будь-якому сервісному центрі.
В Одеській області діє чотири екзаменаційних хаби за наступними адресами:
- Одеса, Сервісний центр МВС № 5154, вулиця Аеропортівська, 27/1;
- Білгород-Дністровський, Сервісний центр МВС № 5143, вулиця Гагаріна, 4;
- Ізмаїл, Сервісний центр МВС № 5144, проспект Незалежності, 362;
- Подільськ, Сервісний центр МВС № 5149, вулиця Соборна, 202-б.
Обслуговування в екзаменаційних хабах відбувається за попереднім записом на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua: теоретичний іспит — за 14 днів наперед, а практичний іспит — за 21 день. Також запис на іспит доступний через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються у день звернення та за три дні наперед.
Деякі послуги подорожчали
З січня 2024 року змінилася вартість платних адміністративних послуг, які надають сервісні центри МВС, тепер вони подорожчали:
- видача посвідчення водія — 230 гривень;
- прийняття теоретичних іспитів — 250 гривень;
- прийняття практичних іспитів — 420 гривень;
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів — 350 гривень.
У зазначену вартість не враховано комісію банківської установи або платіжної системи.