Фото дня, старинная аптека

17 февраля

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Обновленные двери в Одесском художественном музее:

Фото дня, двери Худмузея

18 февраля

Одесские котики в ожидании весны…

Фото дня, в ожидании весны

19 февраля

Талисман (в шляпе!) мясо-молочного корпуса Нового базара:

Фото дня, талисман Нового базара

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20 февраля

Еще немного снега подарил февраль Одессе…

Фото дня, снежный февраль

21 февраля

Удивительный уголок на улице Гоголя стал еще интереснее:

Фото дня, на улице Гоголя

22 февраля

Вечер в парке им. Марка Твена:

Фото дня, в парке Марка Твена

23 февраля

Улица Греческая: витрину украсили «под старинную аптеку».

Фото дня, старинная аптека

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